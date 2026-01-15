Kontenjanları açıklanan ve 7 ilde 12 ay sürecek eğitimler öncesinde, Öğretmen Akademisi’ni kazanan adayların askerlik durumu gündeme geldi. Mevzuatta eğitim süresince askerlik ertelemesi öngörülse de bedelli ve bakaya durumundaki adaylar hak kaybı yaşamamak için Milli Eğitim Bakanlığı’ndan net bir çözüm talep ediyor.

MAHMUT ÖZAY - Millî Eğitim Akademisi’nde kontenjanlar belli oldu, şimdi gözler 7 ilde 12 ay sürecek eğitimlere çevrildi. Akademi, öğretmen adaylarının mesleğe hazırlanmasından, görevdeki öğretmenlerin ve yöneticilerin mesleki ve kişisel gelişimine kadar geniş bir yelpazede hizmet verecek. ‘Akademiyi hak kazananların askerlik problemi ne olacak’ sorusu merak ediliyordu. Edindiğimiz bilgilere göre; hazırlık eğitimine alınacak öğretmen adaylarının askerlikle ilişiği bulunmaması gerekiyor. Muvazzaf askerlik hizmetini yapmış ya da ertelenmiş olması şartı aranıyor. Ayrıca adayların yedek sınıfa geçirilmiş olması da isteniliyor. Öte yandan ilgili kanunda da “Öğretmen adaylarından askerlik yükümlülüğü bulunanların askerlik hizmetleri, akademideki eğitimleri süresince ertelenir” deniliyor.

“ÇÖZÜM İSTİYORUZ”

Gazetemize konuşan ve kontenjanda olan bazı adaylar ise “Geçen sene başvurup bu yıl için bedelli askerliğe gitmek zorunda olanlar, ayrıca 2025 aralık ayı itibariyle kaçak/bakaya durumuna düşen arkadaşlarımız var. Yıllarca emek verip, akademiyi kazandık hak kaybına uğramak istemiyoruz. MEB’den çözüm istiyoruz” dediler.

Haberle İlgili Daha Fazlası