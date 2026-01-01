2025 yılında 18 yeni şirket Borsa İstanbul’a ‘merhaba’ dedi. Toplam halka arz büyüklüğü 46,2 milyar TL oldu. Bu şirketlerden 10’u, halka arz fiyatının üzerinde yılı tamamladı. Destek Finans Faktoring, %1.081 primle en fazla yükselen halka arz hissesi oldu. Bu arada geçen yıl borsa endeksi %14,56 primle 11.261’den kapanış yaparken; halka arz endeksinin %69,40 prim yapması dikkat çekti.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Borsa İstanbul’da 2025 yılında da halka arzlar devam etti. Geçen yıl 18 şirket borsada işlem görmeye başladık. Bu şirketlerin toplam halka arz büyüklüğü ise yaklaşık 46,2 milyar TL olarak gerçekleşti.

2025 yılında ortalama halka arz büyüklüğü 2,56 milyar TL olarak gerçekleşti. Pasifik Holding, 6 milyar TL ile halka arz büyüklüğü en yüksek şirket oldu. Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı ise 883 milyon TL ile halka arz büyüklüğünde son sırada yer aldı.

Vakıf Faktoring, 684 bin 329 yatırımcı ile katılımın en fazla gerçekleştiği halka arz oldu. Onu 659 bin 21 yatırımcı ile Pasifik Holding ve 598 bin 266 ile Gülermak Ağır sanayi takip etti. Halka arza en düşük katılım ise 125 bin 863 kişi ile Destek Finans Faktoring’de gerçekleşti.

2025 HALKA ARZ GETİRİLERİ

Geçen yıl halka arz olan hisselerin son kapanış fiyatları ve yaklaşık getirileri şöyle gerçekleşti:

-Destek Finans Faktoring: 555,00 TL (%1.081)

-Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı: 43,80 TL (%260)

-Vişne Madencilik: 89,50 TL (%140)

-Ecogreen Enerji Holding: 22,30 TL (%114)

-Armada Gıda: 70,35 TL (%76)

-Egeyapı Avrupa Gayrimenkul: 26,32 TL (%75)

-Dof Robotik Sanayi: 78,10 TL (%74)

-Gülermak Ağır Sanayi: 175,00 TL (%40)

-Mopaş Marketçilik: 40,20 TL (%15)

-Pasifik Holding: 1,52 TL (%3)

-Balsu Gıda: 17,29 TL (%-1)

-Vakıf Faktoring: 11,24 TL (%-21)

-Enda Enerji Holding: 14,11 TL (%-19)

-Kalyon Güneş Teknolojileri: 54,70 TL (%-22)

-Zeray GYO: 9,87 TL (%-24)

-Birleşim Grup Enerji: 8,90 TL (%-27)

-Seranit Granit Seramik: 7,80 TL (%-35)

-Akfen İnşaat: 20,18 TL (%-48)

(Tablo, getiri sırasında göre oluşturuldu.)

HALKA ARZ ENDEKSİ, BİST 100 GEÇTİ

Bu arada geçen yıl BİST 100 endeksi %14,56 primle 11.261,52 seviyesinden kapanış yaparken; halka arz endeksi (XHARZ) %69,40 oranında prim yaparak 158.055’e çıktı. Halka arz endeksinin, BİST 100 endeksinden yaklaşık 3 kat fazla getiri sunması dikkatlerden kaçmadı. Öte yandan geçen yıl borsaya “merhaba” diyen 18 şirketten 8’i halka arz fiyatının altında 2025’i tamamladı.

4 ŞİRKET DAHA GELİYOR

Bu arada geçen hafta talep toplama işlemi gerçekleşen Arf Bio Yenilenebilir Enerji şirketinin hisseleri 5 Ocak 2026’da borsada işlem görmeye başlayacak. Yine geçen hafta halka arzı onaylanan Meysu Gıda için 5-6-7 Ocak 2026 tarihlerinde talep toplama işlemi gerçekleşecek. SPK, bu yılın son bülteninde 2 halka arza daha onay verdi. Bu kapsamda Z Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ile Formül Plastik ve Metal Sanayi şirketlerine de borsa yolu açıldı.



