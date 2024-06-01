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3 ay asgari ödeyenin kredi kartı kapatılacak... Söz konusu iddialara DMM'den yalanlama geldi

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3 ay asgari ödeyenin kredi kartı kapatılacak... Söz konusu iddialara DMM&#039;den yalanlama geldi
Kredi Kartı, Dmm, Asgari Ödeme, Haber

Ekonomi Haberleri

"3 ay peş peşe sadece ‘asgari ödeme’ yapan kart sahibinin kartı kullanıma kapanacak" iddiaları kredi kartı kullanan milyonlarca kişinin gündemine bomba gibi düştü. Söz konusu iddialara İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'den (DMM) yalanlama geldi.

Kredi kartı, enflasyona karşı gelir düzeyi azalanların umudu oldu. Kredi kartı kullanan 28 milyon kişiyi ilgilendiren dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. "3 ay peş peşe sadece 'asgari ödeme' yapan kart sahibinin kartının kullanıma kapanacağı" iddiaları kredi kartı kullananları panikletti.

Söz konusu iddialara yönelik Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) açıklama yaptı. DMM iddiaların doğru olmadığını açıkladı.

DMM'den yapılan açıklamada, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun (BDDK), asgari ödemesini yapan kredi kartı kullanıcılarının kartının kullanımına kapatılmasına yönelik bir çalışması veya düzenlemesinin bulunmadığı belirtildi.

Yönetmelik gereği bir takvim yılı içerisinde asgari ödeme tutarı toplam üç kez ödenmeyen kredi kartlarının nakit kullanımına kapatıldığına işaret edilen açıklamada, üst üste üç kez asgari ödeme tutarı ödenmeyen kredi kartlarının ise hem nakit kullanımına hem de mal ve hizmet alımına kapatıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu kredi kartlarının limitleri, dönem borcunun tamamının ödenmesine kadar artırılamamakta ve bu tür kartlar nakit kullanımına veya kullanıma kapalı tutulmaktadır. Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan, '3 ay peş peşe sadece asgari ödeme yapan kart sahibinin kartı kullanıma kapanacak' iddiası doğru değildir."

Açıklamada ayrıca, piyasaların işleyişini bozabilecek spekülatif açıklamalara itibar edilmemesi istendi.

Düzenleyen:  - Ekonomi
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