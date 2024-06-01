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TESK'ten araç muayene ücretleriyle ilgili çağrı: Kredi kartı tahsilat farkı alınmasın

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Tesk, Araç Muayene, Haber

Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken'den araç muayene ücreti ödemeleriyle ilgili önemli bir çağrı geldi. Palandöken kredi kartı ile yapılan ödemelerde alınan tahsilat farkının vatandaştan kesilmemesini istedi. Palandöken, bu uygulamanın adil olmadığını vurguladı. 

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, araç muayene ücretlerinin kredi kartıyla ödenebilmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Kartla yapılan ödemelerde "kredi kartı tahsilat farkı" adı altında 77 lira ek ücret alındığını belirten Palandöken, bu uygulamanın adil olmadığını ve tahsilat farkının vatandaştan kesilmemesi gerektiğini söyledi. 

"KOLAYLIK SAĞLAMASI GEREKİRKEN ZORLUK ÇIKARIYOR" 

Palandöken konu hakkında şunları söyledi: "Zaten araç muayenesine yüksek meblağlar ödeyen vatandaşlar, kartlı ödemelerde ek ücret istemiyor. Kredi kartı tahsilatı farkının vatandaştan tahsil edilmesi adil bir hizmet anlayışıyla bağdaşmıyor. Kredi kartıyla ödemelerde kolaylık sağlanması gerekirken bu şekilde bir zorluk çıkarılıyor. Ayrıca bu ek ücretin randevu alınırken belirtilmemesi ve vatandaşın bu durumu ödeme sırasında öğrenmesi beklenmedik bir mali yük getiriyor."

"TİCARİ ARAÇ SAHİPLERİNE İNDİRİMLER SAĞLANMALI"

Palandöken, bu yıl araç muayene ücretlerinin otomobil, minibüs ve kamyonette 1149 liradan 1821 liraya, traktör, motosiklet ve motorlu bisikletlerde 586,5 liradan 927,6 liraya yükseltildiğini, otobüs, kamyon, çekici ve tankerler için ise 2 bin 462,4 lira olduğunu ifade etti.

Araç muayene ücretlerinin çok yüksek olduğunu ve vatandaşların söz konusu ücretleri ödemekte güçlük çektiklerini belirten Palandöken, "Bakım ve onarım olmadan, yalnızca 10-15 dakika süren bir arıza tespitinden bu kadar yüksek ücret almak adil değil. Zaten araçların yıllık bakımları, sabit giderleri, sigortaya her ay düzenli gelen zamlar, benzin, mazot, LPG gibi yakıtlardaki fiyat artışı ve lastik ücretleri gibi yüksek maliyetler esnafımızı zorluyor. Bunun için ticari araçlara özel muayene sistemi oluşturulmalı. Ayrıca ticari araç sahiplerine belirli avantajlar ve indirimler sağlanarak onların maliyet yükü hafifletilmeli." dedi. 

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Anadolu Ajansı
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