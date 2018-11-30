Kapalıçarşı'da 5,1650 liradan alınan dolar 5,1670 liradan satılıyor. 5,8880 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 5,8900 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,1620 lira, avronun satış fiyatı ise 5,8830 lira olmuştu.
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Kapalıçarşı'da 5,1650 liradan alınan dolar 5,1670 liradan satılıyor. 5,8880 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 5,8900 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,1620 lira, avronun satış fiyatı ise 5,8830 lira olmuştu.
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