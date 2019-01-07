İstanbul Kapalıçarşı'da 5,3480 liradan alınan dolar 5,35 liradan, 6,1110 liradan alınan euro ise 6,1130 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 5,41 liradan, euro ise 6,15 liradan satılmıştı. 