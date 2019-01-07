İstanbul Kapalıçarşı'da 5,3480 liradan alınan dolar 5,35 liradan, 6,1110 liradan alınan euro ise 6,1130 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 5,41 liradan, euro ise 6,15 liradan satılmıştı.
Dolar, 5,35 seviyesinde
07.01.2019 - 09:20 | Son Güncelleme: 07.01.2019 - 09:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Serbest piyasada dolar 5,35 liradan, euro ise 6,1130 liradan haftaya başladı.
Etiketler : Dolar,ekonomi haberleri,
597014 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/597014.aspx
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