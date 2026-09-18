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Ekonomi

Adnan Dalgakıran İSO Başkan adaylığını açıkladı! Odakule’nin ışıkları sanayi için yanacak

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Adnan Dalgakıran İSO Başkan adaylığını açıkladı! Odakule’nin ışıkları sanayi için yanacak
Başlık ResmiAdnan Dalgakıran İSO Başkan adaylığını açıkladı! Odakule’nin ışıkları sanayi için yanacak

İstanbul Sanayi Odasında (İSO) seçim maratonu başlıyor. 26 Ekim’de yapılacak meslek komitesi ve meclis üyeliği seçimlerinin ardından 3 Kasım’da İSO Yönetim Kurulu Başkanlığı için sandık kurulacak. Erdal Bahçıvan’ın 13 yıllık başkanlık görevinin ardından aday olmayacağını açıklamasının ardından Adnan Dalgakıran adaylığını resmen duyurdu.

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Ömer Temür
ÖMER TEMÜR

Adnan Dalgakıran, yeni dönemde “birlik, akıl, rekabet, dönüşüm, pazar, finansman, etki ve güç” olmak üzere 8 ana başlık altında 20 hedef belirlediklerini, riskleri ve fırsatları önceden gören, çözüm üreten ve sonuçlarını ölçen bir yapıya dönüşmesini hedeflediklerini söyledi. Yeni dönemin ilk adımlarından birinin üyelerin İSO’dan beklentilerini ölçmek olacağını dile getiren Dalgakıran, meslek komiteleri ve meclisin karar mekanizmalarında daha etkin olacağı bir yapı kuracaklarını bildirdi.

Yeni dönemin ikinci önemli ayağını “akıl” başlığının oluşturacağını açıklayan Dalgakıran, veriye dayalı, dünyayı sürekli izleyen ve geleceği öngören bir sanayi aklı oluşturmayı hedeflediklerini söyledi. Bu kapsamda uluslararası iş birlikleriyle ‘Sanayi Strateji ve Rekabetçilik Merkezi’ kurulacağını açıklayan Dalgakıran, dünyadaki teknolojik ve ekonomik dönüşümü anlık olarak takip edecek ‘Sanayi Radarı’ projesini de hayata geçirmeyi planladıklarını belirtti.

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“Sanayisizleşme” tartışmasına da değinen Dalgakıran, sanayinin tanımının artık yalnızca bacası tüten fabrikalardan ibaret olmadığını söyledi. Dalgakıran, “Dünyadaki sanayi robotlarının %50’si Çin’de kullanılıyor. Artık ‘ne ürettiğimiz’ değil, ‘nasıl ürettiğimiz’ belirleyici. Yüksek teknoloji, otomasyon ve ölçek ekonomisine hızla geçmek zorundayız. Türkiye’yi sırtlayacak dünya çapında dev sanayi markaları ve yönetim şirketleri çıkarılması gerekiyor” diye konuştu.

Eski yönetime de göndermede bulunan Dalgakıran, “İSO binası 19 katlı; 2 katını oda kullanıyor, 17 katı ise kiraya verilmiş durumda. Biz emlakçı değiliz. Sanayimiz için yapacak bu kadar çok çalışma varken bu kabul edilemez. O bina Türk sanayii için çalışacak, Odakule’nin ışıkları gece gündüz sanayi için yanacak” dedi.

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