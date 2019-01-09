Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kapalıçarşı'da 5,4810 liradan alınan dolar, 5,4830 liradan satılıyor. 6,2880 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,2900 lira olarak belirlendi. Dün kapanışta doların satış fiyatı 5,4950 lira, avronun satış fiyatı ise 6,2780 lira olmuştu.