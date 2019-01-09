Kapalıçarşı'da 5,4810 liradan alınan dolar, 5,4830 liradan satılıyor. 6,2880 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,2900 lira olarak belirlendi. Dün kapanışta doların satış fiyatı 5,4950 lira, avronun satış fiyatı ise 6,2780 lira olmuştu.
Dolar bugün ne kadar? Dolar kaç lira? (9 Ocak dolar - euro fiyatları)
09.01.2019 - 09:11 | Son Güncelleme: 09.01.2019 - 09:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul serbest piyasada dolar 5,4830 liradan, avro 6,2900 liradan güne başladı.
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597345 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/597345.aspx
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