Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Kahvesi, kuveyt, Lübnan, Ürdün ve Azerbaycan dohil olmak üzere 4 ülkede 70’i aşkın Starbucks mağazasında servis edilecek. Starbucks Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Ürün ve Kategori Direktörü Just Cluysenaer, Varanda ile 2 yılı bulmayan bir zamandır iş birliği yaptıklarını, bunun ardından Starbucks’ın Türk Kahvesi tüketimi ve tercihinde yüzde 50’ye yakın artış kaydedildiğini belirterek “Bu lezzeti farklı ülkelere de götüreceğiz” dedi. TKKAD Başkanı Osman SErim de Türk kahvesinin her geçen gün daha fazla ülkede biliniyor olmasından büyük mutluluk duyduklarını söyledi.