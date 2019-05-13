Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merkez Bankası, mart ayı cari denge rakamlarını açıkladı.

Ödemeler dengesi martta 589 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 12 milyar 829 milyon dolar oldu.

Üç aylık dönemdeki açık 1 milyar 944 milyon dolar olarak gerçekleşti.