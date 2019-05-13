Merkez Bankası, mart ayı cari denge rakamlarını açıkladı.

Ödemeler dengesi martta 589 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 12 milyar 829 milyon dolar oldu.

Üç aylık dönemdeki açık 1 milyar 944 milyon dolar olarak gerçekleşti.