Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 2,37’lik yükselişle tamamladı. Endeks, 2.400 puanlık artışla 103 bin 544 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 9,5 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 2,80, holding endeksi de yüzde 1,78 değer kazandı.
Borsa günü yükselişle tamamladı
07.11.2019 - 18:30 | Son Güncelleme: 07.11.2019 - 18:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Borsa, günü yüzde 2,37’lik yükselişle tamamladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Bors,gün,yükseliş,
661170 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/661170.aspx
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