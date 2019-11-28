Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, “Yaşam maliyeti 2 bin 578 lira. Asgari ücret teklifinde yaşam maliyetinin altında hiçbir şeyi konuşmayız” dedi.
Türk-İş'ten asgari ücret teklifi
28.11.2019 - 12:18 | Son Güncelleme: 28.11.2019 - 12:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, “Yaşam maliyeti 2 bin 578 lira. Asgari ücret teklifinde yaşam maliyetinin altında hiçbir şeyi konuşmayız” dedi.
Etiketler : Türk-İş,
665399 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/665399.aspx
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