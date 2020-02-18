Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

17 Ocak 2020’de yapılan PPK toplantısında, politika faizi 75 baz puan indirilerek yüzde 11,25 düzeyine çekilmişti. AA Finans’ın anketine katılan ekonomistlerin 3’te 2’si, faizlerde yeni indirim bekliyor. 21 ekonomistin katılımıyla gerçekleşen ankette, 14 ekonomist, 25-75 baz puanlık faiz indirimi öngörüyor. Bu haftaki diğer önemli gündem maddesi de, cuma günü piyasalar kapandıktan sonra açıklanması beklenen Fitch Ratings’in Türkiye değerlendirmesi... Buradan da pozitif mesajlar bekleniyor. Analistler, Çin’de koronavirüs vaka sayısındaki artışın ivme kaybetmesi ve ekonomi yönetimlerinin destekleri ile, piyasalardaki risk iştahının yüksek seyrettiğini ifade etti. Suriye ile ilgili gelişmelerin iç gündemi meşgul ettiğini hatırlatan analistler, bilançolar sebebiyle şirket ve sektör bazlı hareketlerin sürdüğünü belirtiyor. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 119.500 ve 118.200 seviyelerinin destek konumunda olduğunu belirten analistler, 121.000 ve 122.500’ün direnç konumuna geldiğini söyledi. Dolarda ise 6 TL’nin üzerinde, yatay seyrin devamı bekleniyor.