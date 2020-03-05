Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,93’lük yükselişle tamamladı. Endeks, 1.029 puanlık artışla 111 bin 815 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 8,7 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,43, holding endeksi de 0,08 değer kaybetti.
Borsa günü yükselişle tamamladı
05.03.2020 - 18:11 | Son Güncelleme: 05.03.2020 - 18:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Borsa, günü yüzde 0,93’lük yükselişle tamamladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Borsa,gün,yükseliş,
685998 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/685998.aspx
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