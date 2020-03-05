Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,93’lük yükselişle tamamladı. Endeks, 1.029 puanlık artışla 111 bin 815 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 8,7 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,43, holding endeksi de 0,08 değer kaybetti.