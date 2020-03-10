Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 2,38’lik düşüşle tamamladı. Endeks, 2.461 puanlık azalışla 101 bin 62 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 9,1 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,62, holding endeksi de 2,83 değer kaybetti.