Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 2,38’lik düşüşle tamamladı. Endeks, 2.461 puanlık azalışla 101 bin 62 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 9,1 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,62, holding endeksi de 2,83 değer kaybetti.
Borsa günü düşüşle tamamladı
10.03.2020 - 18:17 | Son Güncelleme: 10.03.2020 - 18:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Borsa, günü yüzde 2,38’lik düşüşle tamamladı.
Etiketler : borsa istanbul,bist,borsa,ekonomi,
687130 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/687130.aspx
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