Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında 0,73 değer kaybetti. Endeks, 8,42 puan artışla 1.144,28 puan olurken, toplam işlem hacmi 11 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,20, holding endeksi de yüzde 0,84 azaldı.