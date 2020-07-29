Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında 0,73 değer kaybetti. Endeks, 8,42 puan artışla 1.144,28 puan olurken, toplam işlem hacmi 11 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,20, holding endeksi de yüzde 0,84 azaldı.
Borsa ilk yarıda düştü
29.07.2020 - 13:28 | Son Güncelleme: 29.07.2020 - 13:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,73 değer kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : borsa,bist,ekonomi,
721445 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/721445.aspx
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