Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Giresun’da SGK prim ödeme süresinin 31 Aralık 2020 tarihine uzatıldığını, SGK’ya verilecek prim belgelerinin süresinin de 15 Aralık’a ertelendiğini açıkladı.
Giresun’da SGK prim ödeme süresi 31 Aralık 2020 tarihine uzatıldı
26.08.2020 - 09:44 | Son Güncelleme: 26.08.2020 - 09:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Giresun’da SGK prim ödeme süresinin 31 Aralık 2020 tarihine uzatıldığını, SGK’ya verilecek prim belgelerinin süresinin de 15 Aralık’a ertelendiğini açıkladı.
Etiketler : Giresun,
727299 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/727299.aspx
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