Ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını hatırlatan Bakan Selçuk, “İşsizlik ve Kısa Çalışma Ödeneği ödemeleri 4 Aralık 2020 tarihinde yapılacak” açıklamasını yaptı.
Bakan Selçuk: İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 4 Aralık’ta yapılacak
30.11.2020 - 10:58 | Son Güncelleme: 30.11.2020 - 11:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kasım ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 4 Aralık’ta hesaplara yatırılacağını duyurdu.
Kaynak: İHA
Etiketler : Bakan Selçuk,
749950 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/749950.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER