Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını hatırlatan Bakan Selçuk, “İşsizlik ve Kısa Çalışma Ödeneği ödemeleri 4 Aralık 2020 tarihinde yapılacak” açıklamasını yaptı.