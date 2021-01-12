Spot piyasada 12 Ocak 2021 anlık ve güncel çeyrek altın alış fiyatı 711,83 lira, satış fiyatı 729,67 lira seviyesinde yer alıyor.
Gram altında ise alış fiyatı 444,49 lira, satış fiyatı 445,07 liradan işlem görüyor.
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Spot piyasada 12 Ocak 2021 anlık ve güncel çeyrek altın alış fiyatı 711,83 lira, satış fiyatı 729,67 lira seviyesinde yer alıyor.
Gram altında ise alış fiyatı 444,49 lira, satış fiyatı 445,07 liradan işlem görüyor.
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