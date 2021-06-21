Çeyrek altın 814 lira oldu, işte altın fiyatlarında son durum

Çeyrek altın 814 lira oldu, işte altın fiyatlarında son durum

Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Kapalıçarşı’da 809 liradan alınan Çeyrek Ziynet 814 liradan satıldı. Altının gramı kaç para oldu? İşte altın fiyatlarındaki son durum...

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