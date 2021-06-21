Düğünlerin de başlaması ile birlikte altın fiyatları hergün merakla takip ediliyordu. Peki yatırımcısının da yakından takibe aldığı altında son durum ne? İşte Kapalıçarşı'daki son rakamlar... Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 502,20 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da altın fiyatları şu şekilde;
İstanbul Kapalıçarşı’da 502 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 502,20 liradan, 3 bin 309 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 330 liradan, 458 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 462 liradan, 3 bin 233 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 253 liradan, bin 617 liradan alınan Yarım Ziynet bin 627 liradan ve 809 liradan alınan Çeyrek Ziynet 814 liradan satıldı.
Altın fiyatları el yakıyor! Çeyreğin imitasyonu bile 50 TL Altın fiyatlarının yüksek olması ve düğün sezonunun gelmesi ile birlikte imitasyon altına olan ilgi arttı. Çeyrek altının imitasyonunun bile 50 lira olduğu piyasada vatandaşlar, 40 bin liralık alışverişlerini bin liraya mal edebiliyorlar.
Altındaki düşüşe dolar freni ABD Merkez Bankasının (FED) hafta ortasındaki toplantısının ardından "şahin duruş" sinyali vermesi, en fazla altın fiyatlarını etkiledi.