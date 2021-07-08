Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Teklifte, maaşı 3 bin 577 TL ile 3 bin 750 TL arasında olanlara seyyanen 100 TL, 3 bin 750 lira ile 4 bin lira arasında ücret alanlara 60 lira seyyanen zam önerildi.

AYRINTILAR GELİYOR...

Memur ve emekliye yüzde 8,45 zam! Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla memur ve emeklilerin maaş zamları da belli oldu.

Elektrik ve gaz zammına her kesimden tepki yağdı Elektrik fiyatına yüzde 15, doğalgaza yüzde 12 zam yapıldı. Yapılan hesaplamaya göre mesken aboneleri 100 kilovatsaat elektrik tüketimi için bundan böyle 91,56 TL ödeyecek.