Türkiye Gazetesi

TOKİ kiraya verilir mi? Borç bitmeden TOKİ evleri kiraya verilebilir mi? TOKİ evlerini satın almak için başvuru yapan kişiler, 240 ay yani 20 yıl boyunca ödeme yapacak. Ödeme sürecinde ise evlerin kiraya verilip verilmeyeceği veya satılıp satılmayacağı araştırılıyor. Peki; TOKİ evleri kiraya verilir mi, devredilir mi, satılır mı?

TOKİ KİRAYA VERİLİR Mİ?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, vatandaşların TOKİ evlerini kiraya verebileceğini söyledi. Kurum; "Proje, TC vatandaşı olan herkes başvurabilir. TC vatandaşı olmuş, üzerinde evi olmayan herkes başvurabilir. Vatandaşlık alabilmesi için de evi olması gerekiyorsa, sonradan vatandaş olanlar konuya dahil gözükmüyor. Borcu bitmeden konutları devredemez, satamazlar. Kiraya vermesinde bir engel söz konusu değil. Sosyal konut projelerinde devir hakkı yok. Tespit halinde konuta el koyarız. Biz evi olmayanlara ev alma imkanı sunuyoruz" dedi.

AYLIK ÖDEME NASIL YAPILIR?

TOKİ sosyal konut projesinde;

608 bin TL'lik 2+1 daireler, 60 bin TL peşinat karşılığında aylık ödemesi 2 bin 280 TL başlayan taksitlerle, 240 ay vadeyle satılacak.

850 bin TL'lik 3+1 daireler, 85 bin TL peşinat karşılığında aylık ödemesi 3 bin 187 TL başlayan taksitlerle 240 ay vadeyle satılacak.

İlk etabı oluşturan 250 bin sosyal konut, 250 sosyal konut arsası ve 10 bin iş yeri 2 yılda kullanıma sunulacak.

18-30 yaş arasındaki vatandaşlara 50 bin konut, emeklilere 50 bin konut ayrıldı.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;

* T.C. vatandaşı olması,

* Proje il sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet etmesi veya proje il nüfusuna kayıtlı olması,

* Başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları içinde tapuda kayıtlı konutlarının bulunmaması; TOKİ'den daha önce ev sahibi olmama

* İstanbul için aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 18 bin TL, yurt genelinde 16 bin TL olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimleri Hariç)

* Bir hane halkı adına, tek başvuru yapılması

* Başvuruları yapacak vatandaşlarımızın; 18 yaşını tamamlamaları gerekmektedir.

* Genç kategorisine 14/09/1992 tarihinden sonra doğan vatandaşlarımız müracaat edebilecektir.

* Başvuru bedeli: 500 TL

TOKİ 240 ay kaç yıl yapar? TOKİ kaç yıl sürecek? 2+1 3+1 TOKİ taksit aylık ödeme planı! 240 ay kaç yıl yapar? TOKİ kaç yıl sürecek? TOKİ evlerine başvuru yapan kişiler, kurada evlere hak kazanırsa kaç yıl boyunca ödeme yapacağını ve aylık taksitlerinin ne olacağını öğrenmek istiyor. Bu nedenle TOKİ taksitleri aylık ödeme planı araştırılıyor. 2+1 ve 3+1 evler için 240 ay vade bulunuyor. Peki; TOKİ 240 ay kaç yıl yapar?

TOKİ evleri nasıl olacak? Sosyal konut projesinde yeni detaylar… Örnek evler görüntülendi Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesiyle dar gelirli vatandaşlar kira öder gibi ev sahibi olacak. Ucuz konut projesi için başvurular dün başladı, ekim sonuna kadar devam edecek. Rekor katılımın olduğu projede detaylar belli oldu. Peki TOKİ evleri nasıl olacak? TOKİ’nin örnek evleri görüntülendi.