Orta Doğu’daki ateşkesin bitmesine 1 gün kala “temkinli iyimser” bekleyiş devam ediyor. Hürmüz Boğazından geçişler durma noktasına gelirken, petrol fiyatı 94 dolara yakın seviyelerde denge arayışını sürdürüyor. Bu arada Citigroup tarafından paylaşılan raporda; Hürmüz Boğazı’nın 1 ay daha kapalı kalması halinde petrol fiyatlarının 110 dolara, “2 ay kapalılık” durumunda ise 130 dolara yükselebileceği uyarısında bulunuldu.

Ateşkesin bitmesine 1 gün kala ABD tarafından “herhangi bir uzatmanın söz konusu olmayacağı” açıklaması gelirken, Beyaz Saray yönetimi müzakere için Pakistan’a gidiyor. Tahran’ın da “savaşın kimsenin faydasına olmayacağını” açıklaması ile birlikte piyasalarda “temkinli iyimser” bekleyiş devam ediyor.

PETROL SAKİNLEŞTİ, ANCAK…

Öte yandan Basra Körfezinde Hürmüz Boğazından geçişler tamamen durma noktasına gelirken, Brent petrolün varil fiyatı da 94 dolara yakın seviyelerde denge arayışını sürdürüyor. Bu arada Citigroup tarafından paylaşılan son raporda, Hürmüz Boğazı’nın 1 ay daha kapalı kalması halinde petrol fiyatlarının 110 dolara kadar yükselebileceği uyarısında bulunuldu.

TAM 1 MİLYAR VARİL!

Dünyadaki petrol arzının yaklaşık %20’sinin geçiş güzergahında olan Hürmüz’deki “kapalılık” 50’inci günü de geride bıraktı. Bu süreçte yaklaşık 1 milyar varillik arzın piyasadan çekildiği ifade edilirken, bunun küresel ekonomiye verdiği hasarın da şimdiden 50 milyar doları aştığı hesaplanıyor. Citigroup da 1 ay daha aksama halinde, küresel ham petrol kayıplarının 1,3 milyar varile ulaşabileceğini açıkladı.

HÜRMÜZ 2 AY KAPALI KALIRSA!

Citigroup’tan yapılan açıklamada iki aylık bir kesintinin ise küresel piyasalarda 1,7 milyar varil petrolü eksilteceği ifade edilerek, “Bu ihtimal ise petrol fiyatını 130 dolara taşıyabilir. Çatışmalar bu hafta sona erse ve Hürmüz açılsa bile, küresel petrol stokları haziranda son 8 senenin en dip noktalarına gerileyebilir” değerlendirmesinde bulundu.

ANA SENARYO: UZLAŞMA

Öte yandan Citigroup analistleri, “ateşkesin uzatılacağını” ve bunun da ileride “daha kapsamlı bir anlaşmaya” dönüşebileceğini baz senaryo olarak öne çıkarıyor. ABD’li banka, müzakere sürecinin aksaması halinde ise “daha uzun süreli bir kesinti” senaryosuna geçebileceklerini aktarıyor.

