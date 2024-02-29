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    • Haberler > Ekonomi > Akaryakıta zam mı geliyor? Rusya kapıları kapattı, 6 ay ihraç etmeyecek

    Akaryakıta zam mı geliyor? Rusya kapıları kapattı, 6 ay ihraç etmeyecek

    Düzenleyen: / Kaynak: AFP
    - Güncelleme:
    Akaryakıta zam mı geliyor? Rusya kapıları kapattı, 6 ay ihraç etmeyecek
    Rusya, Petrol, İhracat, Akaryakıt, Zam, Haber

    Ekonomi Haberleri  / AFP

    Rusya, petrol rafinerilerinde yaşanan bakım çalışmaları nedeniyle olası bir yakıt kıtlığını önlemek amacıyla benzin ihracatına 6 ay süreyle yasakladı. Yarından itibaren geçerli olacak yasağın, uluslararası petrol piyasasını nasıl etkileyeceği merak ediliyor.

    Dünyanın üçüncü büyük petrol üreticisi Rusya, yüksek talep ve rafinerilerdeki onarım çalışmaları nedeniyle geçen yazdan bu yana zaman zaman yakıt sıkıntısı çekiyor. Toptan benzin fiyatları yılbaşından bu yana yükselirken, Ukrayna'nın petrol rafinerilerine yönelik İHA saldırıları bu sorunu daha da derinleştirdi.

    Yakıt kıtlığını engellemek için adım atan Rus hükümeti, petrol ihracatını 1 Mart'tan itibaren geçerli olmak üzere 6 ay boyunca yasaklama kararı aldı. Enerji Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Alınan kararlar akaryakıt piyasasında istikrarın korunmasını amaçlıyor. Benzin ihracatına getirilen kısıtlamalar 1 Mart'tan 31 Ağustos'a kadar 6 ay süreyle geçerli olacak" denildi.

    Açıklamada bu hamlenin amacının "ilkbahar tarım çalışmaları, tatil sezonu ve petrol rafinerilerinin planlı onarımları ile bağlantılı yüksek talep döneminde akaryakıt piyasasında istikrarlı bir durum sağlamak" olduğu belirtildi.

    PUTİN SEÇİME AKARYAKIT KRİZİYLE GİRMEK İSTEMİYOR

    Yasak ile Putin yönetimi, önümüzdeki ay yapılacak başkanlık seçimi öncesinde iç piyasada yakıt sıkıntısı yaşanmasını önlemek istiyor.

    Rusya geçen yıl da bazı bölgelerdeki çiftçilerin yakıt sıkıntısı nedeniyle tahıl hasadı yapamaması üzerine dizel ve benzin için benzer bir ihracat yasağı ilan etmişti.

    AKARYAKITA ZAM GELİR Mİ?

    Rusya'nın 6 ay boyunca petrol ihracatını askıya alması, uluslararası petrol piyasasında fiyatların yükselmesine neden olabilir. Bunun sonucunda da Türkiye gibi petrol ithal eden ülkelerde akaryakıt fiyatlarına zam gelebilir.

    Şu anda akaryakıt fiyatlarında bir zam beklenmiyor.

    Öte yandan, motorine bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 35 kuruş indirim geleceği belirtiliyor.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: AFP
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