Akıbeti belirsizdi Bakan Bayraktar açıkladı: Soma Termik Santrali'nde oyuncu değişikliği!

Tarihler 2015'i gösterdiğinde Konya Şeker, Soma Termik Santrali'ni 685 milyon dolarlık bedelle satın almıştı. Ancak Konya Şeker, kamu iştiraki Türkiye Kömür İşletmeleri’ne olan 18 milyar liralık borcunu ödemekte zorluk çekmeye başladı.

Aylardır kömür ödemesi yapamayan şirkete yeni teslimat yapılmazken, Soma Termik Santrali'nde üretim geçtiğimiz aylarda tamamen durduruldu.

Öte yandan Türkiye'nin en büyük çiftçi kuruluşu olan ve bünyesinde Torku'yu da barındıran Konya Şeker'in borcu 4 yılda 4'e katlandı.

"BACA TÜTECEK"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparaslan Bayraktar da Soma'da enerjide yapılacak yeni yatırımlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Yeni teşviklerle yerli kömür üretimini arttıracaklarını belirten Bayraktar, "Soma Santrali'nin bacası tütecek" dedi.

TEŞVİK PAKETİNİ ANLATTI

Bakan Bayraktar şunları söyledi:

"Ömrünü tamamlamaya yüz tutmuş santrallerimizin yerine yenilerini koyarak yerli kömür üretimini artırıp, dışa bağımsızlığımızı azaltacağız. İstihdam boyutu çok önemli. On binlerce insanımız çalışıyor. Sanayide de yerli kömürün kullanılmasını teşvik etmek için bir paket üzerinde çalışıyoruz. İthal kömür santrallerinin teknik kabiliyetleri olanlara yerli kömürü harmanlayarak ilerlemek istiyoruz.

Biz meclisimizde bu teşvik paketine ilişkin teşvik kanunumuz çıktı. Temmuz ayında Meclisimiz kapanmadan önce çok önemli bir reform yasasını hayata geçirdik. Bu yasa ile Yeniköy ve Kemerköy santrallerimizdeki çalışmalara destek sağlayacak düzenlemeler yapıldı. Bizde kanuni düzenlemenin çalışmalarını sahada yapıyoruz.

Yerli kömür santrallerimiz, madeni kardeşlerimiz çalışmalarına devam edecek. Teşvik paketinin son halini Cumhurbaşkanımıza sunacağız. Bu ay neticelenmiş olacak.

"SOMA’DA OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİNE GİDİYORUZ"

Soma Santrali arz güvenliği ve dışa bağımlılığı azaltma konusunda çok önemli. Soma için çok çok hayati. Burada doğrudan 13 bin insanımız istihdam altında. Bütün paydaşların bu santralin hayatına devam etmesini istiyor. Somada oyuncu değişikliğine gideceğiz. Soma Santrali’ndeki işletmecimiz iyi bir performans ortaya koymadı. Gerekli yatırımları yapmayan işletmeciyi değiştireceğiz. Önümüzdeki ay yeni işleticiyle Soma yoluna devam edecek inşallah.

TEŞVİK PAKAKETİNDE 3 İSTİSNA

Teşvik paketinde 3 tane istisna var. Çevre yatırımı yapmayan santraller yararlanamayacak. Madencimizin ücretini ödemeyen santraller bu teşvikten yararlanamayacak ve kamuya borcu olan şirketler de yararlanamayacaklar. Borçlarını ödedikten sonra teşvik paketinden yararlanabilecekler.

Burası Soma. Yüreğimizi dağlayan, şehitlerimizin olduğu bir yer. Şehitlerimizi ziyaret edeceğiz. İnsanı ve iş sağlığını dikkate alan bir anlayışla devam etmek istiyoruz.