Hürmüz Boğazı ve Katar’daki enerji tesislerine yönelik saldırılarla derinleşen tedarik krizi, Avrupa’da ekonomik dengeleri sarstı. Artan enerji faturasını göğüsleyemeyen AB ülkelerinde vergi indirimleri, hız sınırı, uzaktan çalışma gibi radikal tedbirler masaya yatırılıyor

Ekonomi Servisi - Küresel ticaretin can damarı Hürmüz Boğazı’nın kapanması Avrupa ülkelerini vurdu. Tedarik sıkıntısı sebebiyle bazı Avrupa ülkelerinde akaryakıt 2 avro eşiğini aşarken birçok akaryakıt istasyonunda yakıt sıkıntısı başladı.

Dünyanın en büyük LNG tedarikçisi Katar’ın tesislerinin vurulması ise Rusya’ya ambargo uygulayan Avrupa’da endişeleri artırdı. İngiltere’den Macaristan’a kadar bütün kıta, krizin yıkıcı etkilerini hafifletmek için fiyat sabitleme ve KDV indirimleri gibi olağanüstü yöntemlere başvuruyor.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu enerji faturalarını düşürmek maksadıyla “Vatandaş Enerji Paketi” kapsamında yeni teşvikler ve fiyat izleme mekanizmaları üzerinde çalışırken AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen bazı maliyetlerin sübvanse edilmesi önerisinde bulundu. Uluslararası Enerji Ajansı da tarihin en derin enerji krizlerinden biriyle karşı karşıya kalındığı uyarısında bulunarak, petrol tüketimini düşürmek amacıyla “uzaktan çalışma” ve “hız sınırı” gibi radikal tasarruf tedbirlerinin hayata geçirilmesi çağrısı yaptı.

İŞTE O TEDBİRLERİN BAZILARI:

Almanya akaryakıt tedbir paketi hazırlıyor.

İtalya’da hükûmet akaryakıtta litre başına 25 sentlik vergi indirimi sağlayan kararnameyi yürürlüğe koydu.

Fransa 2018’deki akaryakıt zamlarına tepki olarak ayağa kalkan sarı yelekliler benzeri bir kalkışmanın olmaması için çalışma yapıyor. Bazı sektörlere teşvik ve yardımlar gündemde.

İngiltere, 1,64 sterlinden 2,15 sterline çıkması beklenen akaryakıt için KDV indirimi ya da hedefli yardım üzerinde çalışıyor.

İspanya 5 milyar avroluk enerji kalkanı hazırlıyor. Bunun için ilk adım olarak benzin, motorin ve doğalgaz üzerindeki vergiyi yüzde 21’den yüzde 10’a düşürdü. Çiftçiler, balıkçılar ve nakliye şirketleri için litre başına 20 sentlik doğrudan sübvansiyon da açıklanırken, hazırlanan paketle düşük gelirliler için ilave yardım planlanıyor.

Doğu ve Güneydoğu Avrupa ülkeleri de fiyat artışlarını dizginlemek için doğrudan yöntemleri tercih ediyor. Macaristan akaryakıt fiyatlarını sabitledi. Yunanistan’da hükûmet, akaryakıt ve temel gıda ürünlerinde kâr marjlarını üç ay boyunca sınırlandırma kararı aldı.



