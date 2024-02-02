Bakan Şimşek'ten dış ticaret açığı değerlendirmesi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ocak 2024 dış ticaret verilerine ilişkin bir paylaşım yaptı. Paylaşımında Şimşek, "Dış ticaret açığındaki gerilemenin sürdüğünü, Programın çalıştığını teyit ediyor" ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ocak 2024 dış ticaret verilerini değerlendirdi. Konuyla ilgili X sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Şimşek, şu ifadeleri kullandı:

"Ocak ayı verileri dış ticaret açığındaki gerilemenin sürdüğünü, Orta Vadeli Programın çalıştığını teyit ediyor.

Geçen yıl Mayıs ayında 122,2 milyar dolara ulaşan yıllık dış ticaret açığı 24,3 milyar dolar iyileşerek Ocak’ta 97,9 milyar dolara geriledi."

Ocak ayı verileri dış ticaret açığındaki gerilemenin sürdüğünü, Programın çalıştığını teyit ediyor.



Geçen yıl Mayıs ayında 122,2 milyar dolara ulaşan yıllık dış ticaret açığı 24,3 milyar dolar iyileşerek Ocak’ta 97,9 milyar dolara geriledi. pic.twitter.com/nnPY6b152Q — Mehmet Simsek (@memetsimsek)

İHRACAT OCAK'TA REKOR KIRDI

Bugün Ocak 2024'e ilişkin ihracat verilerini açıklayan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ihracatın yüzde 3,6 artışla 20 milyar 28 milyon dolar olduğunu belirterek, "Tarihimizin en yüksek ocak ayı ihracat rekorunu kırdık" dedi.

Bakan Bolat, Ocak ayı ihracatında yüzde 22 oranında artış görüldüğünü söyledi. İthalatın 26 milyar 201 milyon dolar olarak gerçekleştiğini belirten Bolat, "Böylece Ocak ayında dış ticaret açığı bir önceki yıla göre yüzde 67 oranında güçlü bir şekilde gerilemeyi sürdürerek 6,2 milyar dolara indi" diye konuştu.