Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'nde enflasyon tahmininin yükselmesiyle ilgili bir değerlendirme yaptı. Şimşek, "Kararlılıkla uyguladığımız politikalarla dezenflasyonun sürmesini ve önümüzdeki dönemde beklentilerin hedeflerimize yeniden yakınsamasını öngörüyoruz." dedi.

Merkez Bankası bugün Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayınladı. Ankette yüzde 31,77 olan yıl sonu enflasyon beklentisi bu ay yüzde 32,30'a çıktı. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 23,26'dan yüzde 23,49'a, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise yüzde 17,36'dan yüzde 17,69'a yükseldi. Enflasyon beklentilerindeki yükseliş sonrası Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medyadan bir değerlendirme yaptı.

Bakan Şimşek'in açıklamaları şöyle:

"Yakın dönem gelişmelerine duyarlı olan enflasyon beklentileri, kasım ayında da artış gösterdi.

Diğer taraftan, sıkı para ve maliye politikası, hedef enflasyonla uyumlu yönetilen/yönlendirilen fiyat ayarlamaları ile arz yönlü tedbirlerimiz dezenflasyon sürecini desteklemektedir.

Kararlılıkla uyguladığımız politikalarla dezenflasyonun sürmesini ve önümüzdeki dönemde beklentilerin hedeflerimize yeniden yakınsamasını öngörüyoruz."

MESUT ŞAHİN

