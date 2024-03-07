Bakan Şimşek'ten enflasyon ve cari açık mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin ekonomideki yeni yol haritasını açıkladı. Enflasyon ve cari açık mesajı veren Bakan Şimşek, "Ekonomi programı çok güçlü sonuç verecek" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin ekonomideki yol haritasını katıldığı canlı yayın programında açıkladı. Cari açığın 60 milyar dolardan 30-35 milyar dolara inmesini beklediklerini söyleyen Bakan Şimşek, enflasyonda yaz aylarında yüzde 20 düşüş yaşanacağını söyledi.

CNN Türk'e konuşan Bakan Şimşek'in açıklamaları şu şekilde:

ENFLASYON HIZLI BİR ŞEKİLDE DÜŞECEK

"Dünyada enflasyonda düşüş var. ABD Merkez Bankası gibi bankaların faiz indirimine gitmesine neden olacak. Büyüme bizi ilgilendiren bölgelerde, 2 bölge var. Biri euro bölgesi. Orada büyüme 0,9'a çıkacak. Dünya ticareti 3.3'e çıkacak geçen seneye göre. Bizi ilgilendiren Orta Doğu ve Orta Asya'da da büyüme olacak. 2024'ten sonra ekonomi programı güçlü sonuç verecek. Türkiye'nin bir hikayesi var.

Geçen sene karşı rüzgarların hakim olduğu bir dönemdi. Şimdi ise destekleyici bu rüzgarlar. Bizi ilgilendiren bölgelerde büyüme hızlanacak. Eğer iyi bir hikayeniz olmazsa bu rüzgarların bir anlamı olmazdı. Son dönemde seçimden dolayı belirsizliğinden dolay rezervlerdeki bir miktar düşüşten dolayı 300'ü biraz geçti. Önemli olan şu. Programın çalıştığına dair bir sürü emare var.

"MİLLETİMİZİ HAYAT PAHALILIĞINDAN KURTARACAĞIZ"

Bu programın esası milletimizi hayat pahalılığından kurtarmaktır. Biz buna teknik olarak fiyat istikrarı diyoruz. Türkiye bundan 10 yıl önce neredeyse oradaydı. Kalıcı olarak düşük tek hanelerdeydi. Türkiye birçok bölgesel, küresel şok yaşadı. Geçen sene bir program ortaya koyduk bunun da amacı enflasyonda tek haneye inmek. Türkiye'de mali disiplin her zaman önemsendi ve hayata geçirildi aslında. Geçen sene Türkiye çok büyük bir deprem felaketi yaşadık ve bütçe açığı büyüdü. Biz geçen sene bu rakamı indirdik, bu önemliydi güven sağlamak için. Bu sene de deprem harcamaları gerçeği ile yaşamak zorundayız. Bu sene de açık nispeten yüksek seyredecek. Bizim amacımız 2025 itibarıyla deprem harcamaları dahil bu açığı yüzde 3'ün altına çekmek. Büyük açık demek, nesiller arası adaletin bozulması demektir. Biz harcamaları deprem hariç kontrol altına aldık. Gelir ayağında adımları attık.

MERKEZ BANKASI'NA YARDIMCI OLACAĞIZ

Bizim yaklaşımımız Merkez Bankası'na enflasyonu aşağı çekmekte yardımcı olmak istiyoruz. Bu önümüzdeki sene çok güçlü bir şekilde devreye girecek. Bütçe açığını kalıcı bir şekilde yüzde 3'ün altına çıkmak istiyoruz.

"CARİ AÇIKTA DARALMA VAR"

Geçen sene cari açık 60 milyar dolar civarındaydı. 30-35 milyar dolar civarına inmesini bekliyoruz. Bu programın çalıştığının en güzel göstergelerinden biri.

Şubat ayı enflasyonu, son 12 ayın enflasyonunu gösteriyor. Deprem etkisi var bu rakamlarda. Geçen sene yazın kurda bir düzelmeye izin verdik. O da geçici olarak enflasyonisttir. Bu faktörlerin hepsi Temmuz, Ağustos gibi sistemden çıkacak. Yazın enflasyon 20,25 puan düşer. Para politikası gecikmeli çalışıyor. Merkez Bankası ilave sıkılaşma adımları atıyorlar. Yüzde yüz destekliyoruz biz bunu. Gelişmiş ülkelerde dahi 12 ile 18 aylık bir aktarım süreci var bu hamlelerin yansımasında.

"2. VE 3. ÇEYREKTE AŞIRI TALEP ORTADAN KALKACAK"

Yılın ilk çeyreğinde çok büyük ihtimalle net ihracatın etkisi pozitife dönüyor. 2. ve 3. çeyrekte enflasyona sebep olan aşırı talep ortadan kalkmış olacak.

İlk günden beri enflasyon 2024'ün haziranına kadar yüksek kalacak ve yükselecek dedik. Esas yıllık bazlı enflasyon hazirandan sonra düşmeye başlayacak. Merkez Bankası Mayıs ayında enflasyonun zirveyi bulacağını ve sonra hızlı düşüşe geçeceğini düşünüyor. İlave tedbir alma şansımız her zaman var.

"SEÇİM ÖNCESİ GÜVENSİZLİK OLUŞTURMA ÇABASI VAR"

Maalesef seçim öncesinde bazı çevrelerin özellikle seçim sonrası için belirsizlik, güvensizlik oluşturma çabası var. Öyle bir hala aldı ki çok abartılı ifadeler. Bizim seçim sonrasına ilişkin orta vadeli programda ön görmediğimiz bir şey yapmayacağız.