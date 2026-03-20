Sosyal medyada çektiği videolarla gündeme gelen CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün son paylaşımı akaryakıt fiyatlarıyla ilgili oldu. Akaryakıt zamlarına tepki gösteren Sarıgül'ün "1 bardak benzin 70 lira. Bu rakamlarla teker nasıl dönecek?" diyerek elindeki akaryakıt dolu bardağı fırlatması dikkat çekti.

Petrol fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle akaryakıta zam üstüne zam gelmeye devam ediyor. Tüketicinin korunması ve enflasyonla mücadelenin zarar görmemesi için devreye alınan eşel mobil sisteme rağmen akaryakıt fiyatları artmaya devam ediyor.

MOTORİNE 5 LİRADAN FAZLA ZAM

Motorine bugün itibarıyla tarihin en büyük zammı geldi. 5 lira 76 kuruşluk zammın, ÖTV dolduğu için sadece 58 kuruşu eşel mobil sistemden karşılandı. Motorinde pompaya yansıyan zam 5 lira 18 kuruş oldu.

SARIGÜL'DEN AKARYAKIT FİYATLARINA TEPKİ

Zammın ardından motorinin litresi 70 lirayı aşarken, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'den akaryakıt fiyatlarına bir tepki geldi. Sosyal medyada paylaştığı videolarla gündeme gelen Sarıgül, bu kez de akaryakıt fiyatlarını ele aldı.

"TEKER NASIL DÖNECEK"

Videoda 1 bardak akaryakıtın 30 lira olduğunu belirten Sarıgül, "Bu rakamlarla teker nasıl dönecek?" diye sordu. Sarıgül'ün videonun sonunda elindeki akaryakıt dolu olan bardağı yere atması dikkat çekti.

AKARYAKIT FİYATLARI SÜREKLİ DEĞİŞİYOR

Öte yandan Orta Doğu'da savaşın başlamasıyla akaryakıt fiyatlarına zam üstüne zam geldi. Savaş öncesi 70 dolar seviyesinde bulunan brent petrolün 100 doları aşmasıyla benzin ve motorin fiyatları sürekli arttı.

5 Mart'ta motorine 3 lira 11 kuruş, benzine 3 lira 68 kuruş, oto gaza 16 kuruş, 7 Mart'ta benzine 55 kuruş, motorine 1 lira 14 kuruş, 8 Mart'ta motorine 53, benzine 39 kuruş, 12 Mart'ta ise benzine 75 kuruş, motorine ise 1 lira 15 kuruş, 18 Mart'ta ise benzine 54 kuruş zam gelmişti.

Haberle İlgili Daha Fazlası