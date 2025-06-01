Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Bölgenin geleceğine yatırım: 500 milyon dolarlık anlaşma yapıldı

Bölgenin geleceğine yatırım: 500 milyon dolarlık anlaşma yapıldı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bölgenin geleceğine yatırım: 500 milyon dolarlık anlaşma yapıldı
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Nijerya, Afrika Kalkınma Bankası ile imzaladığı 500 milyon dolarlık anlaşmayla kıtanın kalkınmasına katkı sağlamayı hedefliyor. Fon, altyapı, eğitim, sağlık ve tarım gibi stratejik alanlara yönlendirilecek.

Nijerya, Afrika'nın kalkınma sürecinde liderliğini pekiştirmek amacıyla Nijerya Güven Fonu'na (NTF) 500 milyon dolarlık katkıda bulunacağını açıkladı.

Nijerya Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Fildişi Sahili'nin Abidjan kentinde Afrika Kalkınma Bankası'nın (AfDB) Yıllık Toplantıları düzenlendi.

Toplantı kapsamında, Nijerya Maliye ve Ekonomi Koordinasyon Bakanı Wale Edun ile AfDB Başkanı Akinwumi Adesina, 500 milyon dolarlık bir anlaşmaya imza attı.

Bölgenin geleceğine yatırım: 500 milyon dolarlık anlaşma yapıldı - 1. Resim

"GÜÇLÜ BİR KITA DAHA BÜYÜK FIRSATLAR DEMEK"

Bakan Edun, anlaşmaya dair yaptığı açıklamada, desteğin yalnızca cömertlikten ibaret olmadığını, Nijerya'nın geleceğine ve komşularının refahına yapılan stratejik bir yatırım olduğunu belirtti.

"Güçlü bir kıta, halkımız ve işletmelerimiz için daha büyük fırsatlar demektir" diyen Edun, söz konusu finansmanın altyapı, tarım, eğitim ve sağlık gibi sürdürülebilir kalk1ınma ve ekonomik dayanıklılık açısından kilit sektörlere yönlendirileceğini söyledi.

Edun, bu girişimin temel hedeflerinden birinin, Nijerya özel sektörünün kıtalar arası kalkınma projelerine katılımını artırmak olduğu vurgulayarak, böylece Nijeryalı şirketlerin Afrika genelindeki büyümeden daha fazla faydalanacağını ifade etti. Adesina ise görev süresinin sona ermesine denk gelen bu gelişmenin, sembolik bir anlam taşıdığını belirtti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

İhtilafın giderilmesi için müzakerelere başlamaya hazır! 60 günlük ateşkese hızlıca varılmalıBeşiktaş derbide Galatasaray'ı devirdi!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Savunmada yeni dönem: AB, Türkiye'yi resmen oyuna dahil etti - EkonomiSavunmada yeni dönem: AB, Türkiye'yi resmen oyuna dahil ettiGünde 12 bin ton... Makine hasadı hızlandırdı, alım tavan yaptı - EkonomiGünde 12 bin ton... Makine hasadı hızlandırdı, alım tavan yaptıKimi ücretsiz veriyor, kimi 15 milyon TL istiyor! İşte Türkiye’de bayilik veren 68 firma ve istenen şartlar - EkonomiKimi bedava veriyor, kimi 15 milyon istiyor!Türkiye'nin ikinci metrobüsünde geri sayım! 10 farklı noktada çalışmalar sürüyor - EkonomiTürkiye'nin ikinci metrobüsünde geri sayımREDİJİTAL: Dijitalleşmeye yeni bir yorum - EkonomiREDİJİTAL: Dijitalleşmeye yeni bir yorumŞehrin üretim ve istihdam üssü olacak! 12 fabrika üretimde, 37'si yolda - EkonomiŞehrin üretim ve istihdam üssü olacak
Sonraki Haber Yükleniyor...