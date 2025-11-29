Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi bu hafta %0,22 düşüşle 10.898’den kapanış yaparken; Halkbank %20,91 primle en çok yükselen ve Batıçim Batı Anadolu Çimento %-16,26 düşüşle en çok gerileyen hisse oldu. Dikkatler gelecek hafta açıklanacak kasım enflasyon verilerine çevrilirken, bu hafta en çok para girişi ve çıkışı hangi hisselerde gerçekleşti? BİST 100 kapsamında en çok yükselen ve düşen hisseler hangileri? Detaylar haberimizde…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. FARUK BİNGÖL - Piyasalarda kasım ayı işlemleri de tamamlanırken, bu hafta Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi %0,22 düşüşle 10.898 puandan kapanış yaptı.

İç piyasalarda açıklanan verilere bakıldığında, Merkez Bankası (TCMB), Kasım 2025 Sektörel Enflasyon Beklentilerini yayımladı. Buna göre kasımda 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri;

Piyasa katılımcıları için 0,23 puan artarak yüzde 23,49'a çıkarken,

Reel sektör için 0,6 puan azalarak yüzde 35,70 seviyesine ve

Hane halkı için de 2,15 puan düşerek yüzde 52,24'e geriledi.

Piyasalarda fiyatlama davranışları için hane halkı ve reel sektör beklentileri dikkatle takip edilirken; her iki beklentide de gerçekleşen iyileşme, dezenflasyon süreci için olumlu yorumlanıyor.

DİKKATLER ENFLASYONDA

Aralık ayının ilk haftasında dikkatler enflasyon verisinde olacak. AA Finans'ın 32 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirdiği ankette, 3 Aralık’ta açıklanacak TÜFE’nin kasımda aylık bazda %1,31 artması ve yıllık enflasyonun %32,87’den %31,65’e gerileyebileceği tahmin edildi.

Akbank Ekonomik Araştırmalar tarafından yapılan analizde de kasım enflasyon tahmini ortalama %1,1 olarak öngörüldü. Ekonomist Banu Kıvcı Tokalı, yılın üçüncü çeyreği başından bu yana %2’nin üzerinde gerçekleşen aylık enflasyon oranının, kasımda %1’in de altına inmesinin mümkün olabileceğine dikkat çekerek, “Böyle bir veri ‘dezenflasyonda yavaşlama’ görünümünü de olumluya çevirebilir” görüşünü paylaştı.

EN ÇOK YÜKSELEN 5 HİSSE

BİST 100 kapsamında bu hafta en çok yükselen ilk 5 hisse:

HALKB: 35,62 TL (%20,91)

OBAMS: 45,82 TL (%17,55)

KTLEV: 16,16 TL (%13,01)

KONTR: 33,40 TL (%9,87)

VAKBN: 28,78 TL (%8,44)

EN ÇOK DÜŞEN 5 HİSSE

BİST 100 kapsamında bu hafta en çok düşen ilk 5 hisse:

BTCIM: 3,40 TL (%-16,26)

GRTHO: 272,50 TL (%-13,08)

TRALT: 34,94 TL (%-12,65)

PATEK: 24,22 TL (%-12,18)

ECILC: 92,50 TL (%-11,99)

PARA GİRİŞİ OLAN HİSSELER

Bu hafta en çok para girişi olan ilk 5 hisse:

IEYHO: 478 milyon 936 bin TL

SAHOL: 477 milyon 291 bin TL

DSTKF: 219 milyon 968 bin TL

ISCTR: 199 milyon 377 bin TL

EREGL: 185 milyon 640 bin TL

PARA ÇIKIŞI OLAN HİSSELER

Bu hafta en çok para çıkışı olan ilk 5 hisse:

YKBNK: -218 milyon 970 bin TL

GUBRF: -67 milyon 540 bin TL

ASTOR: -61 milyon 540 bin TL

FROTO: -58 milyon 816 bin TL

PGSUS: -54 milyon 673 bin TL

Editör:ÖMER FARUK BİNGÖL

