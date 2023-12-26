'Borsanın en karanlık ismi' Nihat Özçelik gözaltına alındı

26 Aralık 2023 17:23 - Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2023 17:23

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, aralarında borsacı Nihat Özçelik'in de bulunduğu 8 şüpheliye yönelik 'rüşvet', kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi', 'şantaj', 'yargı görevini yapanı etkilemeye teşebbüs', 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma', 'resmi belgede sahtecilik' ve 'görevi kötüye kullanma' suçlarından eş zamanlı operasyon düzenlendi.

'BORSANIN EN KARANLIK İSMİ'

Eş zamanlı baskınlarda 'Borsanın en karanlık ismi' olarak bilinen Nihat Özçelik, 7 kişiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise elde edilen dijital materyallerle birlikte 1 adet ruhsatsız uzun namlulu silah ile 2 adet çelik yeleğe el konuldu.

Öte yandan, şüphelilere ilişkin borsa manipülasyonuna yönelik herhangi bir soruşturma bulunmadığı öğrenildi.



