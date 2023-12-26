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    'Borsanın en karanlık ismi' Nihat Özçelik gözaltına alındı

    Borsa İstanbul'da manipülasyonlara karıştığı iddia edilen kişiler için düğmeye basıldı. Eş zamanlı operasyonlarda, 'Borsanın en karanlık ismi' olarak bilinen Nihat Özçelik, 'suç örgütü kurmak ve yönetmek', 'özel hayatın gizliliğini ihlal etmek', 'şantaj, tehdit ve manipülasyon' suçlamalarıyla 8 kişiyle birlikte gözaltına alındı. 

    &#039;Borsanın en karanlık ismi&#039; Nihat Özçelik gözaltına alındı
    Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, aralarında borsacı Nihat Özçelik'in de bulunduğu 8 şüpheliye yönelik 'rüşvet', kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi', 'şantaj', 'yargı görevini yapanı etkilemeye teşebbüs', 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma', 'resmi belgede sahtecilik' ve 'görevi kötüye kullanma' suçlarından eş zamanlı operasyon düzenlendi.

    'BORSANIN EN KARANLIK İSMİ'

    Eş zamanlı baskınlarda  'Borsanın en karanlık ismi' olarak bilinen Nihat Özçelik, 7 kişiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise elde edilen dijital materyallerle birlikte 1 adet ruhsatsız uzun namlulu silah ile 2 adet çelik yeleğe el konuldu.

    Öte yandan, şüphelilere ilişkin borsa manipülasyonuna yönelik herhangi bir soruşturma bulunmadığı öğrenildi.

    Düzenleyen: Seda Çakır - Ekonomi
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    BorsaOperasyon
    Haberler > Ekonomi > 'Borsanın en karanlık ismi' Nihat Özçelik gözaltına alındı
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