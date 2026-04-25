Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, Kurban Bayramı ve Hristiyanların Pfingsten (Hamsin Yortusu) bayramının aynı zamana denk geldiğini belirterek, mayıs ayında Antalya’nın hareketli geçeceğini söyledi.

Peş peşe gelen bayramlar sebebiyle martın üçüncü, dördüncü ve nisan ayının ilk haftasını hareketli geçirdiklerini aktaran Kaan Kaşif Kavaloğlu “Asıl hareketli sezonun orada başlamasını bekliyorduk ama jeopolitik gelişmeler bu durumu değiştirdi. Dolayısıyla Paskalya sonrası Kurban Bayramı’na kadar zor bir dönem geçireceğimizi düşünüyorum” diye konuştu.

Kavaloğlu, Kurban Bayramı tatili itibarıyla turizmde asıl hareketliliğin başlayacağını belirterek “Kurban Bayramı ile Hristiyanların Pfingsten bayramları aynı döneme denk geliyor. Kurban Bayramı tatilinde otellerin yoğun doluluk geçireceğini görüyoruz. Özellikle Avrupalı Türkler, Avrupa’da yaşayanlar, hem Pfingsten hem de Kurban Bayramı tatilinden faydalanacak. Almanya’daki Türkler, iki bayram tatili fırsatı yakalayacak.

Rezervasyonlar da bunu gösteriyor. O döneme hem Avrupa’daki Türklerden hem iç pazardan hem de yurt dışından aynı anda çok ciddi rezervasyon alırız. İnşallah mayısın üçüncü haftasını oteller yüzde 100 doluluklara yakın geçirecek” dedi.

