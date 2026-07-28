Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde verimsiz görülen 18 dönümlük arazi, yüzde 50 devlet desteğiyle yüksek katma değerli yaban mersini bahçesine dönüştürüldü. Geçen yıl yaşanan don felaketinin ardından bu sezon ilk ticari hasadına başlayan üretici, 6 ton rekolte bekliyor. Kırsal kalkınmaya örnek olan bahçeden toplanan ürünler, büyükşehirlere sevk edilerek hem üreticisine kazandırıyor hem de ilçe ekonomisini canlandırıyor.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Arpadere Köyü'nde Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sağladığı yüzde 50 hibe desteğiyle 5 yıl önce dikilen 5 bin kök yaban mersininden bu yıl yaklaşık 6 ton ürün elde edilmesi bekleniyor. Hasat edilen ürünler ise Türkiye'nin birçok iline gönderilerek ekonomiye katkı sağlıyor.

Üretici Mehmet Demir, yıllarca verimsiz olarak değerlendirilen 18 dönümlük kurak arazisini yüzde 50 hibe destekli proje sayesinde yüksek katma değerli yaban mersini üretim alanına dönüştürdüğünü söyledi.

Devlet desteğiyle yaban mersini işine girdi! Kurak arazisi şimdi para basıyor

"HASAT ETTİĞİMİZ ÜRÜNLERİ BÜYÜKŞEHİRLERE GÖNDERİYORUZ"

Çiftçi Demir, "Biz burayı İlçe Tarım Müdürlüğü ile yüzde 50 fidan desteği sayesinde kurduk. Geçen sene ürün alamadık. Dondan dolayı bütün bahçelerimiz yanmıştı. Bu sene hasadımız çok iyi. İkinci hasadımız da devam ediyor. Bu hasatlarımızı Trabzon, Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Eskişehir, Sakarya gibi büyükşehirlere gönderiyoruz." dedi.

Hasat programında bahçeyi gezen Kaymakam Muhammet Mustafa Kara, üretim süreci hakkında bilgi alırken, devlet desteklerinin kırsal kalkınmanın en önemli itici gücü olduğunu belirtti. Kaymakam Kara, üreticilerin alternatif ürünlere yönelmesini sağlayan hibe programlarının hem tarımsal üretimi artırdığını hem de kırsalda ekonomik kalkınmaya önemli katkılar sunduğunu anlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Arpadere Köyümüzde çiftçimiz Mehmet Demir, burada 18 dönüm civarında yaban mersini işletmesi kurmuş. Gerçekten çok bereketli bir sezon geçiriyor. Kendisi de bu işlerle çok ilgili. Kendisini tebrik ediyoruz. Çalışmalarında başarılarının devamını diliyoruz."

Devlet desteğiyle yaban mersini işine girdi! Kurak arazisi şimdi para basıyor

BU YIL YAKLAŞIK 6 TON YABAN MERSİNİ ÜRETİMİ BEKLENİYOR

İlk ticari hasadın yapıldığı bahçede bu yıl yaklaşık 6 ton yaban mersini üretimi beklenirken, Pazaryeri'nde devlet desteğiyle üretilen yaban mersini hem üreticisine yüksek gelir sağlıyor hem de Türkiye'nin farklı bölgelerindeki tüketicilerle buluşarak ilçe ekonomisine önemli katkı sunuyor.

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