Dikkat çeken ayrışma! Bitcoin dibi, Ethereum rekoru gördü

TÜRKİYE GAZETESİ/ EKONOMİ SERVİSİ- Kripto para birimlerinde hafta sonu işlemlerinde dikkat çeken bir ayrışma yaşadı. Piyasanın en büyüklerinden olan Bitcoin ve Ethereum farklı yönlere hareket ederek yatırımcıları şaşırttı. BTC fiyatı düşüşe geçerken, ETH’nin yükseliş geçip rekor kırması dikkat çekti.

BTC, KAZANMLARINI SİLDİ

Cuma günü FED Başkanı Powell tarafından faiz indirimi sinyali verilen Jackson Hole konuşması sonrası BTC fiyatı; 112 bin dolar desteğinden yükselişe geçerek 117 bin doları aşmıştı. Ancak dün BTC fiyatı 110 bin 670 dolara kadar geriledi. Yeni haftaya ise BTC, 113 bin 250 dolara yakın seviyelerden başlıyor.

ETH YENİ ZRİVESİNİ GÖRDÜ

Ethereum ise aynı süreçte 4.200 dolardan başladığı hareketini rekora taşıdı. Dün en yüksek 4.955 doları test eden Ethereum böylece tüm zamanların en yüksek seviyesini test etti. Önceki rekor, 4869 dolarla 2021 yılında gerçekleşmişti. Ethereum’da yeni hafta ise 4.735 dolara yakın denge arayışı ile başlıyor.

BITCOIN 6 HAFTANIN DİBİNİ GÖRDÜ

Bitcoin’in dün gördüğü ve son 6 haftanın en düşük seviyesine de işaret eden 110 bin 670 dolar ile 112 bin dolar bandı, kritik destek olarak gösteriliyor. Ethereum’un da ise 2021 yılından bu yanan defalarca test edilen ancak aşılamayan 4 bin dolar seviyesinin üzerinde konumlanma çabası dikkat çekiyor.

ETHEREUM'A DAHA FAZLA İLGİ

Dijital varlıklar için ABD’de yasal düzenlemeler, FED’den faiz indirimi beklentisinin artması ve kurumsal alımlar, kripto piyasalarda son dönemde yükselişi desteklemişti. Ancak Ethereum bu süreçte daha fazla ilgi görerek ayrıştı. Cuma gününe göre de BTC primsiz kalırken, ETH %15 civarında prime imza attı.

BITMINE'DEN YENİ ALIM

Kripto piyasalardan gelen bilgilere göre; son aylarda yüklü miktarda Ethereum alımı yapan ABD’li Bitmine şirketinin, hafta sonunda da yaklaştık 45 milyon dolarlık giriş yaptığı belirtiliyor. ETH’yi hazine varlığı olarak görmeye başlayan şirket, hazirandan bu yana yaklaşık 1,65 milyon adet Ethereum aldı.