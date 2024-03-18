Doğuş Otomotiv (DOAS) 2024 temettü ne zaman? Bir hisseye 41 TL verilecek

Borsada işlem gören Doğuş Otomotiv (DOAS) 2024 temettü ödemesi, bu yıl 19 Nisan tarihinde yapılacak. DOAS temettü olarak hisse başına 40,91 TL ödeme yapacak. 2023’te kârı 20 milyar TL’ye yaklaşan DOAS için hedef fiyatlar da yükseliyor. DOAS temettü ne zaman? DOAS temettü geçmişi… DOAS hissesine dair bütün gelişmeler haberimizde...

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Borsada son dönemlerde düşüşler öne çıkarken, yatırımcılar da bu süreçte temettü ödemelerine odaklandı. “2024 temettü hisseleri”, “2024 temettü tarihleri” gibi aramalar öne çıkarken; Doğuş Otomotiv, son dönemlerin hisse başına en yüksek temettü rakamını açıkladı.

DOAS 2024 TEMETTÜ NE ZAMAN?

Doğuş Otomotiv (DOAS) bu yıl 19 Nisan tarihinde, hisse başına brüt 40,91 TL temettü ödemesi gerçekleştirecek. Net olarak hisse başına 36,81 TL’ye denk gelen bu temettü, aynı zamanda bu yılın en yüksek temettü verimliliği taşıyan işlemlerinden biri olarak da öne çıkıyor. Son kapanış fiyatını 299,50 TL’den gerçekleştiren DOAS’ta temettü verimliliği nette yüzde 8,13 gibi yüksek bir orana işaret ediyor. Ancak yeni haftaya yüksek primle başlayan DOAS’ta, temettü verimliliği de ödeme tarihine kadar değişebilir.

DOAS TEMETTÜ GEÇMİŞİ

DOAS borsanın düzenli temettü ödeyen şirketleri arasında yer alıyor. Hisse son 3 yılda yedi defa temettü ödemesi gerçekleştirdi. Buna göre DOAS;

24 Kasım 2023’te 5,68 TL,

24 Ağustos 2023’te 11,36 TL,

06 Nisan 2023’te 9,09 TL,

14 Kasım 2022’de 4,09 TL,

08 Nisan 2022’de 5,68 TL,

12 Temmuz 2021’de 1,36 TL,

27 Nisan 2021’de 1,36 TL brüt temettü ödemesi gerçekleştirdi.

DOAS HİSSE FİYATI

DOAS hisse fiyatına bakıldığında; 15 Mart kapanış fiyatı 299,50’den gerçekleşti. Geçen hafta yüzde 7,83 yükselen hisse, bu haftaya da yükselişle başladı. DOAS hisse fiyatında son bir yıllık yükseliş de yüzde 180’e yaklaştı. Hissenin F/K oranı Cuma kapanışına göre 3,36’da bulunurken; PD/DD oranı da 1,59 şekilde gerçekleşiyor.

DOAS HEDEF FİYAT

Bu arada kârlılık ve temettü beklentilerini dikkate alan aracı kurumlar, DOAS hisse hedef fiyatları ilgili de güncellemelerde bulundu. 2023 yılında 19 milyar 762 milyon TL kâr açıklatan DOAS için Ak Yatırım, 12 aylık süreçte 475 TL hedef fiyat öngörerek “endeks üzeri getiri” beklentisini raporladı.