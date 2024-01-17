Dolar, altın, euro ve Bitcoin güne nasıl başladı? İşte piyasalarda son durum

17 Ocak 2024 10:26 - Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2024 10:26

Küresel piyasalar, Davos, Kızıldeniz krizi, İsrail-Gazze ve bugün açıklanacak ABD Parekende Ticaret verisi öncesi dalgalanıyor. Altın ve dolar değer kaybederken, dolar küresel piyasalarda yükseliyor. Bitcoin ise bir aydır bulunduğu noktada hareketini sürdürüyor. İşte dolar, euro, altın, sterlin, Japon yeni, Bitcoin ve Brent petrol fiyatları.

DOLAR, EURO, STERLİN VE JAPON YENİ

Geçtiğimiz hafta 30,09 TL seviyesine ulaşarak rekor kıran dolar, 17 Ocak Salı günü itibarıyla yeniden harekete geçti. 30,11 seviyesini gören dolar kuru yeni bir zirve oluşturdu. Dolardaki yükselişe, para biriminin küresel piyasada değer kazanması neden oldu.

Euro tarafında ise düşüş görüldü. Dün 32,75 TL seviyesinde kapanan euro, yeni güne değer kaybıyla 32,70 seviyesinden başladı. Düşüşün arkasında küresel gelişmelerin yanı sıra Almanya ekonomisinin küçülmesinin etkili olduğu belirtiliyor.

Öte yandan dün 38,09 TL seviyesinde işlem gören sterlin, 37,97 TL'ye, 20,52 TL değerindeki Japon yeni ise 20,45 TL'ye düştü.

ONS ALTIN, GRAM ALTIN, ÇEYREK VE GÜMÜŞ

Ons altın 2 bin 21 Dolar'dan, gram altın 1.961 TL'den, çeyrek altın 3 bin 364 TL'den, cumhuriyet altını 13 bin 849 TL'den, gümüş ise 22,14 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta ons altın 2 bin 38 dolardan, Gram altın bin 973 TL'den, çeyrek altın 3 bin 364 TL'den, cumhuriyet altını 13 bin 849 TL'den, gümüş ise 22,30 TL'den fiyatlanmıştı.

Altın fiyatlarındaki düşüşü değerlendiren analistler, “ABD’de enflasyon direnç gösteriyor. Piyasanın ‘Mart ayında FED faiz indirir’ beklentisi baskılanmaya başladı. Bu da altına satış getirdi. Ons altında 2000 dolar desteğinin korunması önemli” dedi.

Bugün açıklanacak ABD Perakende Satışlar verisi “altın fiyatları düşer mi, yükselir mi” sorusunun cevabı hakkında fikir verecek.

BITCOIN VE ETHEREUM

Yeni yıla yükselişle başlayan kripto para piyasalarında da ise çalkantılı seyir devam ediyor. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) spot Bitcoin ETF'lerini onaylamasının ardından 49 bin dolara kadar yükselen Bitcoin, daha sonra hızlı bir şekilde geri çekildi. 42 bin dolar seviyesindeki bir aylık desteğe tutunan varlık, şu anda 42 bin 830 dolardan işlem görüyor.

ETF'lerin onaylanmasıyla en büyük kazancı elde eden ikinci en büyük kripto para Ethereum ise 2 bin 567 dolardan alıcı buluyor. ETF kararının ardından Ethereum, 2 bin 200 dolar bandından 2 bin 600 dolar seviyesine yükselmişti.

BRENT PETROL

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Brent petrolün varil fiyatı da 77,51 dolardan işlem görüyor. Kızıldeniz'deki gelişmeler petrol fiyatları üzerinde belirleyiciliğini koruyor.