Dolar, euro ve Bitcoin bugün ne kadar, yükselecek mi? 15 Ocak güncel döviz kurları

15 Ocak 2024 09:27 - Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2024 09:28

Geçen hafta 30 TL barajını aşan dolar, yukarı yönlü seyrini sürdürüyor. İşlem çifti, yeni haftaya 30,09 seviyesinde başladı. Euro ise sabah saatleri itibarıyla 32,94 TL civarında işleme açıldı. Geçen hafta Moody's'in Türkiye notu, ABD'den gelen veriler ve Merkez Bankası'nın 'Yatırımcı Günleri' döviz kurları üzerinde belirleyici olurken, bu hafta bütçe dengesi, Piyasa katılımcıları anketi ve Euro bölgesinin enflasyonunun takip edilmesi bekleniyor.

DOLAR FED'İ BEKLİYOR

Dolar/TL, geçen haftanın son işlem gününde önceki kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 30,1074'ten günü kapatmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 30,0970 seviyesinden işlem görüyor.

Küreselde dolar, Fed'in faiz kararına odaklanmış durumda. Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) ocakta faizi sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıyor. Öte yandan, bankanın mart toplantısında yüzde 73 ihtimalle faiz indirimlerine başlayacağının öngörülüyor.

ABD'de, cuma günü açıklanan Üretici Fiyat Endeksinin (ÜFE), geçen yıl aralıkta aylık bazda yüzde 0,1 azalması ve yıllık bazda ise yüzde 1 artışla beklentilerin altında kaldı. Bunun, Fed'in faizleri piyasa beklentilerine paralel olarak martta indirmeye başlayabileceği beklentilerini destekledi.

Geçen haftanın son işlem gününde, düşüş eğilimini üst üste üçüncü işlem gününe taşıyan ABD 10 yıllık tahvil faizi, yüzde 3,94 seviyesinden haftayı tamamladı.

102,0-102,8 arasında geçen hafta dalgalı bir seyir izleyen dolar endeksi, yeni haftaya önceki kapanışının hemen altında 102,4 seviyesinden başladı.

EURO İÇİN GÖZLER ENFLASYON VERİSİNDE

Avrupa borsalarında cuma günü pozitif seyir hakim olurken, bu hafta gözler bölge genelinde nihai enflasyon verilerine çevrildi.

Avrupa genelinde beklentilerin üzerinde açıklanan öncü Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri enflasyon endişelerinin güçlü kalmasına neden oldu. Ayrıca, geçen hafta açıklanan makroekonomik veriler ekonomik aktiviteye ilişkin olumsuz sinyaller vererek resesyon ihtimalinin sıcaklığını koruduğuna işaret etti.

Geçen hafta açıklamalarda bulunan Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, bankanın enflasyonun yüzde 2'ye yaklaşmasından emin olduktan sonra faiz indirimlerine başlayabileceğini ifade etti.

Geçen hafta, 1,0910-1,1000 aralığında dalgalı bir seyir izleyen avro/dolar paritesi, yeni haftaya yüzde 0,1 artışla 1,0960 seviyesinden başladı.

BITCOIN ZİRVEDEN DÖNDÜ

Kripto para piyasaları tarafında, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunun (SEC) spot Bitcoin Borsa Yatırım Fonuna (ETF) onay vermesiyle 49 bin dolara yaklaşarak, Aralık 2021'den bu yana en yüksek seviyesini test etti. Ancak daha sonra düştü.

Amiral kripto para, yükselişin ardından gelen kâr satışlarıyla 41 bin 500 dolara kadar geriledi. Şu sıralarda Bitcoin, önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 42 bin 580 dolardan işlem görüyor.

MOODY'S TÜRKİYE KARARINI AÇIKLADI

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's cuma akşamı piyasalar kapandıktan sonra, Türkiye ekonomisine ilişkin takvim dahilinde değerlendirmeye gitti.

Kuruluştan yapılan açıklamada, Türkiye'nin kredi notunun "B3" olarak teyit edildiği, daha önce "durağan" olan not görünümünün ise "pozitif"e yükseltildiği bildirildi.

Açıklamada, görünümün pozitife çevrilmesinin ana nedeninin "Ekonomi politikasındaki belirleyici değişiklik, özellikle de Ortodoks para politikasına dönüş" olduğu belirtildi.

15 OCAK VERİ GÜNDEMİ

Analistler, bugün yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini belirtti. Haftalık perspektifte ise Avrupa Birliği'nin enflasyon verisi ABD'deki gelişmeler, Kızıldeniz krizi ve Gazze takip edilecek.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

11.00 Türkiye, aralık ayı bütçe dengesi

13.00 Avro Bölgesi, kasım ayı sanayi üretimi