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Ekonomi

e-İhale Sistemi meyvelerini veriyor! 2,7 milyar lira gelir elde edildi

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e-İhale Sistemi meyvelerini veriyor! 2,7 milyar lira gelir elde edildi

Ticaret Bakanlığı 2014 yılından beri devam eden e-İhale Sistemi ile ilgili açıklama paylaştı. Açıklamada 2026 yılının ilk yarısında sistem aracılığıyla gümrüklerdeki tasfiyelik araç ve eşyaların satışından 2,7 milyar lira gelir elde edildiği belirtildi.

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Ticaret Bakanlığı'nın gümrüklerdeki tasfiyelik araç ve eşyaların yeniden ülke ekonomisine kazandırılması için başlattığı e-İhale Sistemi ile 2026'nın ilk 6 ayında 2,7 milyar lira gelir elde edildi.

Bakanlıktan paylaşılan yazılı açıklamada, 4458 sayılı Gümrük Kanunu ile 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu çerçevesinde tasfiyelik duruma gelen eşya ve araçların 2014 senesinden beri elektronik ortamda şeffaf, güvenli ve rekabetçi biçimde satıldığı kaydedildi.

2,7 MİLYAR LİRA GELİR ELDE EDİLDİ

2026 senesinin ilk altı ayında e-ihale sistemi aracılığıyla 6 bin 826 ihale yapıldığı kaydedilerek, "Bu satışlardan 2,7 milyar TL'nin üzerinde gelir elde edildi. Bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artmıştır. Mart 2021'de yenilenen altyapısıyla hizmet veren sistem bugün 1,4 milyonu aşkın kayıtlı kullanıcıya ulaşırken, vatandaşlar e-Devlet Kapısı, mobil uygulamalar ve 'www.eihale.gov.tr' üzerinden sisteme kolaylıkla erişebiliyor. 'www.eihale.gov.tr' adresi üzerinden yürütülen e-ihale uygulaması sayesinde gerçek ve tüzel kişiler sisteme tamamen elektronik ortamda üye olabilmekte, coğrafi kısıtlardan bağımsız olarak ihalelere katılabilmekte ve tüm ödeme işlemlerini çevrim içi gerçekleştirebilmektedir. E-ihale sistemi aracılığıyla; ticari ve binek araçlar, tekstil ve ayakkabı, çanta, kuyumculuk ürünleri, elektronik ürünler, mutfak eşyaları, mobilya, gıda ve kozmetik başta olmak üzere çok geniş bir ürün yelpazesi piyasa değerinde satışa sunularak ülke ekonomisine katkı sağlanmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

e-İhale Sistemi meyvelerini veriyor! 2,7 milyar lira gelir elde edildi
Başlık Resmie-İhale Sistemi meyvelerini veriyor! 2,7 milyar lira gelir elde edildi

Satışa çıkartılan ürünlerin, insan, hayvan, bitki ve çevre sağlığı bakımındab titizlikle incelendiği belirtilen açıklamada, 18 yaşını doldurmuş, medeni hakları kullanma ehliyetine sahip Türkiye'de yerleşik gerçek kişiler ile Türkiye'de faaliyetlerine devam eden tüzel kişiler ücret ödemeden sisteme kayıt olup ihalelere girebileceği ifade edildi.

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Ticaret Bakanlığı araç satışı: Araç ihalesine (e-ihale) nasıl girilir?
Yazar : TÜRKİYE GAZETESİ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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