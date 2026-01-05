2024 yılını %44,38 seviyesinden tamamlayan yıllık enflasyon, 2025’te de %30,89 olarak gerçekleşti. Geçen yıl politika faizi de 9,5 puan düşüşle %38’e gerilemişti. Dikkatler 22 Ocak’taki yılın ilk faiz kararına çevrilirken; ekonomistler 100 baz puanlık indirimin gelebileceğini tahmin ediyor ve gelecek dönem için ocak ve şubat TÜFE verilerinin önemli olduğunu aktarıyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2025 enflasyonu %30,89 olarak açıklandı. Böylece 2024 yılını %44,38 seviyesinden tamamlayan enflasyon, geçen yıl 13 puanın üzerinde gerilemiş oldu.

Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan “Aralık 2025 Sektörel Enflasyon Beklentileri" anketinde, 2026 için ilk beklentiler de belli olmaya başladı. Ankete katılan piyasa profesyonelleri, 12 ay sonra TÜFE’nin %23,35 seviyesine gerileyebileceğini tahmin etti.

Türkiye ekonomisi: Enflasyon düşüyor, gözler faiz kararında

FAİZ 9,5 PUAN GERİLEDİ

Enflasyon verileri, TCMB’nin faiz politikası için de kritik öneme sahip… Geçen yıla %47,50’den başlayan politika faiz oranı, %38,00 seviyesinden 2025’i tamamladı. Böylece politika faizinde de 9,5 puanlık bir gerileme yaşandı.

TCMB NE YAPACAK?

TCMB Para Politikası Kurulu, yılın ilk faiz kararı için 22 Ocak’ta toplanacak. Ekonomist Tuncay Turşucu, bu toplantıda 100 baz puanlık bir indirimin beklendiğini aktararak, “Ocak ve şubat TÜFE verileri daha önemli olacak. Çünkü 2026 yılına yönelik enflasyon beklentileri ve algılar şekil alacak” ifadelerini kullandı ve 2026’nın ana temasının “enflasyonda düşüş, TCMB’nin faiz indirimlerine devam etmesi” olarak öne çıktığını belirtti.

MALİYE’DEN DESTEK

Bu arada enflasyonla mücadele kapsamında yıl başında bazı önemli adımlar atılmıştı. Vergi ve harçlarda 2026 artış oranı önce %25,49 olarak açıklanmıştı. Ancak artış %18,95 olarak uygulandı.

Analistler, yıl başındaki fiyat güncellemelerinin ocak ve şubat TÜFE verileri üzerinde etkili olduğunu hatırlatarak, “Bu artışların 2026 için beklenen enflasyon düzeyine çekilmesi, ilk 2 ayda enflasyonun da daha makul gerçekleşmesini sağlayabilir. Böylece Merkez Bankasının faiz indirimlerini sürdürmesi için destekleyici ortam daha net kendini gösterebilir” değerlendirmesinde bulunuyor.

ŞİMŞEK’TEN AÇIKLAMA

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de vergi ve harç ödemelerinde vatandaşın lehine olacak şekilde ve enflasyon hedefi ile uyumlu artış yapıldığını belirterek, “Böylece maliye politikası ile dezenflasyon sürecine katkımızı sürdürürken, diğer yandan bütçe imkanları çerçevesinde vatandaşımızın yükümlülüklerini azalttık" açıklamasında bulunmuştu.

