Finans analisti İslam Memiş, altın piyasasında yaşanan sert düşüşün ve beraberindeki arz sıkıntısının geçici olduğunu belirterek yatırımcıları panik yapmamaya çağırdı. Memiş, paketli ürün bulamayanlara banka ve Darphane sertifikası gibi alternatifleri önerdi. Memiş, gram altının uzun vadede 10 bin TL seviyelerini test edebileceğini öngörürken; gümüş ve tarım emtialarının bu yılın favori araçları olacağını vurguladı. Memiş, "Gümüş benim nazarımda alım noktalarına gelmiştir." dedi.

Finans analisti İslam Memiş, piyasalarda yaşanan son gelişmeleri ve altın fiyatlarındaki sert dalgalanmaları değerlendirdi. Kuyumcularda fiziksel altın bulmanın zorlaştığı bir dönemde önemli uyarılarda bulunan Memiş, yatırımcılar için yol haritasını paylaştı.

PİYASALARDA ŞOK ETKİSİ

TGRT Haber'e konuşan Memiş, piyasalarda hem fiyat düşüşü hem de yoğunluk nedeniyle büyük bir şaşkınlık yaşandığını belirterek, "Sadece şok olan siz değilsiniz, fiyatların bu kadar sert bir şekilde aniden düşmesine biz de şok olduk. Piyasalarda bu kadar yoğunluğun olmasına kuyumcular da şok oldu. Dolayısıyla herkes bir şok yaşadı ve bu şok etkisi de ister istemez panik havasına neden oldu." ifadelerini kullandı.

Finans analisti İslam Memiş, altın fiyatlarındaki dalgalanmayı TGRT Haber'e değerlendirdi

KUYUMCULARDA ALTIN ARZI DURMA NOKTASINDA

Fiziksel altın piyasasındaki tedarik sorununa dikkat çeken Memiş, "Piyasada mal kalmadı; pakette gram altın, çeyrek, yarım hiçbir şey kalmadı. Bugün de yok, muhtemelen bu hafta da olmaz. O makas aralıkları açıldı, 250-300 lira oldu. Normalde 20-30 liraydı." diyerek piyasadaki arz sıkıntısının altını çizdi.

"BANKADAN AL DAHA UCUZ"

Paketli altın bulmakta ısrar edilmemesi gerektiğini savunan Memiş, "İlla ısrarla paketli gram altını alanlara ben şaşıyorum. 9 bin dolar işçilikli paketli gram altını neden alırsın? Zaten yok, neden almak için ısrar ediyorsun? Paketli 22 ayar gram altın al, bilezik al, çeyrek al, yarım al. Bankadan al daha ucuz, Darphane sertifikası al daha ucuz. Önemli olan bu fırsatları değerlendirmek." tavsiyesinde bulundu.

2026 YILI İÇİN 10 BİN LİRA BEKLENTİSİ

Gram altın fiyatlarına dair uzun vadeli öngörüsünü paylaşan İslam Memiş, "Benim kişisel öngörüm ve tahminim, düşük rakamların kalıcı olmayacağı yönünde. 6 bin dolar seviyesi ile alakalı bir beklentim var. Eğer 6 bin dolar olursa gram altın 10 bin lira seviyesine yakın bir yerde seyreder diye düşünüyorum." dedi.

"2026 TAM BİR MANİPÜLASYON YILI"

Piyasalardaki sert hareketlerin devam edeceğini öngören Memiş, "2026 yılı manipülasyon yılı. Yıl sonuna kadar her ay bu sert dalgalanmaları göreceğiz. İster inanın ister inanmayın ama böyle bir fiyat olacak. Bu piyasa 'al-unut' piyasasıdır. Elindeki miktarı al kenara koy. Kısa vadeli hayaller içinde olan acemi yatırımcılar ciddi sıkıntılar yaşar." uyarısını yaptı.

GÜMÜŞTE ALIM FIRSATI DÖNEMİ

Gümüş piyasasına dair güncel rakamları paylaşan analist, "Gümüş benim nazarımda alım noktalarına gelmiştir. Dün ons tarafta 61 dolar seviyesini gördük, gram tarafta 87 lira seviyesini gördük. Şu anda gram tarafı 98 lira seviyesinde. Dünkü seviyeler bence güzel seviyelerdi, artık gümüş tarafında da yükseliş trendi olmasını bekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

YENİ FAVORİ: TARIM EMTİALARI

Altın ve gümüş dışında dikkat çeken bir yatırım aracına değinen Memiş, "Bu yıl benim favorim tarım emtiaları. Tarım emtiaları tarafında ciddi bir yükseliş bekliyorum. Petrol fiyatlarındaki artışlar ve küresel ısınma ciddi anlamda tarım emtialarını yükseltir. Bu yıl tarım emtiaları küresel piyasalarda çok konuşulur." diyerek sözlerini noktaladı.

Haberle İlgili Daha Fazlası