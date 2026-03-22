Muğla'nın Marmaris ilçesinde turizm sezonu açıldı. Tatil cenneti ilçemize gelen 2026 turizm sezonunun ilk turist kafilesi çiçeklerle karşılandı.

İngiltere'den gelen turist grubu için tören düzenlendi. Otel girişinde turistleri çiçeklerle karşılayan Marmaris Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Ayyıldız, yaptığı açıklamada, 2026 yaz sezonunun 2025 yılından çok daha verimli geçmesini beklediklerini söyledi.

Yeni sezondan umutlu ve heyecanlı olduklarını belirten Ayyıldız, "Marmaris'in ve bizlerin en büyük gelir kaynağı olan turistlere Türk misafirperverliğini her zamanki gibi en iyi şekilde gösterelim. Kıymetli esnafımızdan ricam, üzerimize düşeni yapalım, dükkanlarımızı açalım ve hazırlıklarımızı tamamlayalım. 2026 yaz sezonunun hayırlı ve bereketli bir sezon olmasını ümit ediyoruz." dedi.

Turizm sezonunun başlamasıyla ilçedeki konaklama tesisleri ve çarşı esnafı da hazırlıklarını tamamlayarak turistlere hizmet vermeye başladı.

Haberle İlgili Daha Fazlası