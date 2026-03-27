Motorine gelen 5 lira 44 kuruşluk indirimin sevinci çok kısa sürdü. Dev indirimden 1 gün sonra akaryakıta tarihin en büyük zammı geliyor. Bu gece itibarıyla 6 liradan fazla artacak olan motorinin litresi 80 lira bandına yaklaşacak. İşte detaylar...

İran'ın petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine izin vermemesi nedeniyle brent petrolün varil fiyatı 100 doları aşmış durumda. Bu gelişme akaryakıt fiyatlarında neredeyse her gün değişime neden oluyor. Petrol ve döviz kurundaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarını baskı altına alıyor.

AKARYAKITA TARİHİN EN BÜYÜK ZAMMI

Bugünden geçerli olmak üzere motorine 5 lira 44 kuruş indirim gelmişti. Ancak indirim sevinci çok kısa sürdü. Bu gece yarısı itibarıyla akaryakıta tarihin en büyük zammı geliyor.

İndirim sevinci kısa sürdü, motorine tarihin en büyük zammı! Litresi 80 liraya koşuyor

MOTORİN 80 LİRAYA KOŞUYOR

Motorinin litresinde 28 Mart Cumartesi gününden geçerli olmak üzere 6 lira 23 kuruş artış olacak. Böylece motorinin litresi 80 lira bandına yaklaşacak. Motorin, Türkiye'de en pahalı akaryakıtın satıldığı Hakkari'de 77 lira 71 kuruşa çıkacak.

27 MART GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

ŞEHİR BENZİN MOTORİN OTOGAZ İstanbul Avrupa 62.52 68.63 30.49 İstanbul Anadolu 62.38 68.49 29.89 Ankara 63.49 69.76 30.37 İzmir 63.76 70.03 30.29

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası