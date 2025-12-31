2025’te rekor kıran altın ve gümüş için 2026 uyarısı geldi. Finans Analisti İslam Memiş, yeni yılda piyasaların iki ayrı dönemde farklı hareket edeceğini söyledi.

2025 yılı, yatırımcılar açısından değerli metallerin damga vurduğu bir dönem olarak kayıtlara geçti. Altın tarihi zirveleri test ederken, gümüş performansıyla dikkat çekti ve yılın en çok kazandıran yatırım aracı oldu. Piyasalar 2026’ya hazırlanırken, yatırımcıların aklındaki en kritik soru ise şu: Bu yükseliş trendi devam edecek mi? Finans Analisti İslam Memiş, 2025 yılının son işlem gününde TGRT Haber’e yaptığı özel değerlendirmede 2026’yı iki ayrı döneme ayırarak yatırımcıları uyardı.

Memiş, gümüşün 2025 performansına dikkat çekerek, "Gümüşün gram fiyatı yüzde 200, ons fiyatı yüzde 170 civarında getiri sağladı ve yılı şampiyon olarak bitirdi. 2025 yılında altını tahtından etti ve altından fazla kazandırdı"

ifadelerini kullandı. Altının da güçlü bir performans sergilediğini vurgulayan Memiş, "Gram altın yatırımcısına yüzde 110, ons altın yüzde 77 civarında kazanç sağladı. Jeopolitik gerilimler, ticaret savaşları gibi birçok etken değerli metalleri destekledi ama sonuca bakarsak gümüş artık zincirlerini kırdı" diyerek 2025’te en çok kazandıran yatırım araçlarının değerli metaller olduğunu söyledi.

“KISA VADEDE GÜMÜŞTE RİSK VAR” UYARISI Güncel fiyatlamalara da değinen Memiş, altın tarafında yüzde 5 civarında bir geri çekilme yaşandığını belirterek gümüş yatırımcılarını kısa vadede uyardı. Memiş, "Özellikle Çin ve Türkiye borsalarında fiyat farkı dengelendiği için gümüşte düşüş var. Ama kısa vadede gümüş için yatırımcıları uyaralım. Teknik düzelme ve kar satışı bitmedi. Gümüş Çin biraz beklemek gerekiyor" dedi.

2026’NIN İLK YARISINDA REKOR İHTİMALİ Memiş’e göre 2026’nın ilk yarısında ons altın ve gümüşte yeni zirveler gündeme gelebilir. "Özellikle yılın ilk yarısında 120 lira direnç seviyesi olarak takip edilecek. Ons bazında 80 dolar üzerinde direnç bekleniyor. Ancak yılın ikinci yarısında değerli metaller için bir mola olacaktır" ifadelerini kullandı. Yılın ikinci yarısı için önemli bir mesaj veren Memiş, "Özellikle 2026 yılında ev araba almak iş kurmak isteyenler için bu altın gümüş platin paladyum gibi değerli metaller tarafında birikim ve yatırım yaptıysa bozdurma zamanı gelecek" diyerek dikkat çekti. Altın ve gümüşte yılın ikinci yarısında dinlenme ve geri çekilme ihtimalinin güçlü olduğunu söyleyen Memiş, uzun vadeli yatırımcıların ise birikime devam edebileceğini vurguladı.

“2026’DA YILDIZ EMTİA OLMAYABİLİR” 2026’ya dair genel beklentisini de paylaşan Memiş, "2026 yılında altın gümüş tarafında en çok kazandıran emtialar olacağını beklemiyorum" diyerek rotanın farklı piyasalara dönebileceğini ifade etti. Memiş’e göre 2026, küresel ve yerli borsaların yanı sıra kripto piyasalarının daha fazla konuşulacağı bir yıl olacak.

BORSA DEĞERLENDİRMESİ: HAYAL KIRIKLIĞI VE UMUT Borsa İstanbul’un 2025 performansını da değerlendiren Memiş, "2025 yılında analizlerde 11,800-12000 puan bekliyorduk borsada. ancak 11,600 puan üzeri kırılamadı. şu an 11,300 puan seviyesinden yılı tamamlıyor ve ciddi anlamda yatırımcısını üzdü. Yüzde 12 civarında bir getiri sağladı" dedi. 2026 için ise daha temkinli ama iyimser bir tablo çizen Memiş, "Yılın 2.yarısında borsa için pozitif beklentim güçlü. Belki 2026 yılında bir seçim ekonomisi modeline gidilebilir diye tahmin diyorum" ifadelerini kullandı.

Yatırım sepetine ilişkin görüşlerini de paylaşan Memiş, "Bir sepet yapacak olursak yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte 2026 yılında analizlerimize göre yılı ikiye ayırıyoruz" dedi ve "Yılın ilk yarısında altın, gümüş için yukarı yönlü öngörüm devam ediyor. Dolayısıyla sepetimin yüzde 50sini altın gümüş platin ve paladyum olarak dağıtırım"

ifadelerini kullandı. Yılın ikinci yarısında ise tablonun tamamen değişeceğini belirten Memiş, "Ben sepetimde altın ve gümüşle vedalaşırım. Artık farklı enstrümanlara geçerim" diyerek borsa ve kriptoya dikkat çekti.

Haberle İlgili Daha Fazlası