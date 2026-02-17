Bitlis’te kuş cenneti olarak bilinen Arin Gölü, havaların aniden ısınmasıyla birlikte dikkat çekici bir doğa olayına sahne oldu. Buzların çözülmesiyle birlikte boyları 1 metreyi aşan buz kütleleri kıyıya sürüklenerek etkileyici bir manzara oluşturdu.

Kış boyunca yüzeyi kalın buz tabakasıyla kaplanan Arin Gölü'nde sıcaklıkların artmasıyla birlikte çözülme başladı. Rüzgârın etkisiyle harekete geçen buz kütleleri dalgalarla kıyıya taşınarak sahil boyunca metrelerce uzunlukta yığınlar oluşturdu.

BUZ YIĞINLARININ BOYU 1 METREYİ AŞTI

Bölgede son günlerde etkili olan ılık hava ve kuvvetli rüzgâr, göl yüzeyindeki buz tabakasını parçaladı. Parçalanan buz kütleleri dalgalarla birlikte kıyıya sürüklendi. Bazı noktalarda buz yığınlarının yüksekliği 1 metreyi aşarken, sahil şeridinde ilginç görüntüler oluştu. Fotoğraf tutkunları ve doğaseverler bölgeye gelerek buzların oluşturduğu doğal setleri görüntüledi.

Arin Gölü'nde etkileyici manzara! Boyları 1 metreyi aştı... Dikkat çeken doğa olayı

Ünal Emen isimli vatandaş, ortaya çıkan manzaranın hem sürpriz hem de görsel açıdan etkileyici olduğunu söyledi.

HER SENE BENZER ANLARA SAHNE OLUYOR

Her yıl kış aylarında donan Arin Gölü, ilkbaharla birlikte benzer doğa olaylarına sahne oluyor. Ancak bu yıl sıcaklık artışının ani olması nedeniyle buz hareketinin daha kısa sürede ve yoğun şekilde gerçekleştiği değerlendiriliyor.

Uzmanlar ise bu tür buz hareketlerinin özellikle sığ ve kapalı göllerde bahar aylarında sıkça görüldüğünü belirtiyor.

