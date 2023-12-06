JPMorgan CEO'su: Hükümetin yerinde olsam Bitcoin ve kriptoları derhal kapatırım

6 Aralık 2023 21:56 - Güncelleme Tarihi: 6 Aralık 2023 22:26

Editör: Şeyda Karaca / Kaynak: Türkiye Gazetesi

En yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin, 1.5 yıllık düşüş döngüsünü nihayet kırarak dün 44 dolar seviyesine yükseldi. Son iki yılda yatırımcısına büyük kayıplar verdiren dijital para birimi, yeniden kazandırma dönemine girdi.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) yeni bir borsa yatırım fonunu onaylayacağına ilişkin beklentilerin artması ve Fed'in faiz artırımlarını tamamladığına ilişkin öngörüler Bitcoin'deki artışı destekledi.

"HÜKÜMETİN YERİNDE OLSAYDIM HEPSİNİ KAPATIRDIM"

Bitcoin hızla yükselirken, JPMorgan CEO'su Jamie Dimon kripto paraya ilişkin "Hükümetin yerinde olsaydım hepsini kapatırdım" diyerek çarpıcı bir çıkışa imza attı.

"ŞİŞİRİLMİŞ BİR SAHTEKARLIK"

Kriptro paranın tek kullanım alanının "Suçlular, uyuşturucu kaçakçıları, kara para aklama ve vergi kaçakçılığı" olduğunu belirten Dimon "Kripto para birimlerinin zaman kaybı olduğunu düşünüyorum. Bitcoin'in kendisi şişirilmiş bir sahtekarlıktır." ifadelerini kullandı.

"KRİPTO PARA YASAL ZEMİNE OTURMALI"

Dimon, kripto para şirketlerinin de büyük finans kurumları ve bankalar gibi kara para aklama olaylarına kaşı yasal bir yaptırım altında olması gerektiğini vurguladı.

KONGREYİ EYLEME ÇAĞIRDI

Senatör Elizabeth Warren ise bunun bir ulusal güvenlik meselesi olduğunu belirterek, Dimon'a destek verdi, "Kongre'nin harekete geçme zamanı geldi" dedi.

YATIRIMCILARI "UZAK DURUN" DİYEREK UYARMIŞTI

JPMorgan CEO'su Bitcoin ve kripto para piyasası ile daha önce verdiği demeçlerde de bunun “dolandırıcılık” olduğunu söylemiş, "İnsanlara tavsiyem şudur; Bitcoin’den uzak durun.” demişti.