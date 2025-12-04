Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla son 10 yılda 250 bine yakın engelli vatandaşın işe yerleştirildiğini bildirdi.

İşgücü Uyum Programı (İUP) sayesinde engelli vatandaşların çalışma hayatına uyumunu artırdıklarını ve 10 bin kontenjan ayırdıklarını aktaran Işıkhan, “2015’ten bugüne Mesleki Eğitim Kursu Projeleri, Engelli Kendi İşini Kurma Projesi, Destek Teknolojileri Projeleri, Korumalı İşyeri Projeleri, Destekli İstihdam Projeleri ve İşe ve İşyerine Uyum Projeleri kapsamında 4 bin 824 projeye 744 milyon 856 bin lira destek sağladık” dedi.

Kendi işinin patronu oldular! 10 yılda 250 bin istihdam

Işıkhan, şu bilgilere yer verdi:

2025 itibarıyla engelli kontenjan doluluk oranı, kamuda yüzde 88’e, özel sektörde yüzde 85’e ulaştı. Engelli iş koçları aracılığıyla 2018’den 2025’e kadar 1 milyon 174 bin engelli vatandaşımızla 2 milyon 284 bin 625 bireysel görüşme gerçekleştirdik. 2017 yılında hayata geçirdiğimiz İş Kulübümüzle 14 bin 850 engelli vatandaşımızı motive ettik, iş bulmalarına destek olduk. Kendi işini kurmak isteyen engelli vatandaşlarımız için 2025 yılında engelli hibe desteğini 580 bin Türk lirasına yükselttik. 4 bin 91 engelli vatandaşımızı kendi işinin sahibi yaptık.

ASGARİ ÜCRETTE İLK TOPLANTI 12 ARALIK’TA

2026 yılı asgari ücretinin belirlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, komisyonun ilk toplantısı 12 Aralık saat 14.00’te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında yapılacak.

