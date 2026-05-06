Kira sertifikasına (sukuk) yatırım yapan fonlar, piyasa şartlarından etkilenebilmektedir. Faizlerde, enflasyonda ve CDS risk primindeki gerileme, sukuk fonlarının performansına olumlu yansıyabilir. Tam tersi durumlarda ise fon getirileri düşebilir. Bu arada döviz cinsinden sukuklarda da kurdaki stabil seyir ya da gerileme, bunlara yatırım yapan fonların performansını olumsuz etkileyebilir.

Kira sertifikası, faizsiz finans prensiplerine göre dizayn edilmiş bir sermaye piyasası aracıdır. “Sukuk” olarak da bilinmektedir. Kısa ve öz olarak sukuk; bir şirketin finansman ihtiyacını karşılamak için portföyündeki büyük bir gayrimenkul (ya da altyapı) projesini menkul kıymet haline getirip, yatırımcılara satması olarak tanımlanır.

Burada “sukuk” alan yatırımcılar;

-Faizli tahviller yerine doğrudan “reel bir projeye” yatırım yaparlar.

-Elde edilen getiri de, söz konusu projenin sunduğu kira ya da satılma sonucu oluşan getiridir.

-Kira sertifikası yatırımcısı, aylık ya da farklı dönemlerde, vade boyunca düzenli olarak getiri elde eder.

KİRA SERTİTİKASI FONLARI NE ZAMAN YÜKSELİR?

Kira sertifikasına (sukuk) yatırım yapan fonlar, piyasa şartlarından etkilenebilmektedir. Bazı şartlarda kira sertifikası fonları yükselir. Bunları şöyle sıralamak mümkündür:

-Her ne kadar kira sertifikaları faizsiz bir enstrüman olsa da sundukları getiri, faizdeki hareketlere göre değişebilmektedir. Bir piyasada faizlerde gerileme yaşanıyorsa, daha yüksek getiri sunan sukukların piyasa değeri artar.

-Kira sertifikalarında para birimi önemlidir. Eğer sukuk fonu, döviz cinsinden ihraç edilmiş ise ve kurlarda bir yükselme yaşanıyorsa, bu ortamda fonun (TL’ye göre) performansı da doğrudan artar.

-Bir ülkenin CDS risk primi, borçlanma maliyetleri ile yakından ilgilidir. CDS’te yaşanabilecek düşüşler, piyasadaki borçlanma maliyetlerini de geriye çeker ve sukuk fonları buradan da destek bulur.

KİRA SERTİTİKASI FONLARI NE ZAMAN GERİLER?

Sukuk fonları için olumlu olan şartlar tersine dönerse, getirilerde de düşük performans söz konusu olabilir. Bu anlamda;

-Faizlerde artış yaşandığı bir ortamda, özellikle sabit getirili sukuklara talep azalır. Bu da ikincil piyasada fiyat düşüşüne sebep olabilir.

-Yabancı paraya dayalı kira sertifikalarının performansı, döviz kurunun stabil seyrettiği ya da değer kaybettiği durumunda gerileyebilir.

-Güncel enflasyon oranlarının, önceden ihraç edilmiş sukukların getirisinin önüne geçtiği durumlarda da, bu kira sertifikalarına yatırım yapan fonların “reel” olarak getirisi “negatif” bölgede kalabilir.

BUNLARA DİKKAT!

Kira sertifikası fonlarına yatırım yapacak bir yatırımcının, fonun künyesini iyi bilmesi gerekmektedir. Aynı zamanda TL ve döviz kurlarının seyri, faiz ve enflasyondaki gidişat gibi ekonomik gerçeklikleri ve beklentileri de dikkate alarak karar vermesi önem kazanmaktadır.

