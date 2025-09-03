Konut yatırımında Doğu ve Güneydoğu fark attı! İşte fiyatların en çok yükseldiği 10 şehir

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Türkiye’de konut yatırımcıları kira geliri kadar değer artışlarından da kazanç elde etmeyi hedeflerken; son 1 yıllık süreçte fiyatların gösterdiği performansa bakıldığında dikkat çeken veriler öne çıkıyor. Ağustos 2025 itibarıyla Türkiye genelinde ortalama metrekare satış fiyatı 34 bin 405 TL odu. Son 1 yıllık süreçte ülkede ortalama fiyat artışı ise %29,15 oranında gerçekleşti. Bu artış, temmuzda %33,52 olarak açıklanan son 1 yıllık enflasyonun gerisinde kaldı.

Gayrimenkul platformu Endeksa tarafından paylaşılan verilere göre; iller bazında tabloya bakıldığında özellikle Doğu ve Güneydoğu şehirlerindeki fiyat artışlarının enflasyonun oldukça üzerinde gerçekleştiği görüldü.

FİYATLARIN EN ÇOK YÜKSELDİĞİ ŞEHİRLER

Ağustos 2025 itibarıyla son 1 yılda konut fiyatlarının en hızlı arttığı şehirler ve ortalama metrekare fiyatları şöyle gerçekleşti:

1-Diyarbakır: 28 bin 69 TL (%62,84)

2-Bingöl: 22 bin 890 TL (%62,79)

3-Erzurum: 21 bin 384 TL (%54,77)

4-Muş: 20 bin 269 TL (%54,69)

5-Siirt: 20 bin 159 TL (%48,21)

6-Batman: 22 bin 431 TL (%45,79)

7-Manisa: 30 bin 671 TL (%45,72)

8-Ankara: 30 bin 794 TL (%44,83)

9-Şırnak: 21 bin 225 TL (%44,04)

10-Bolu: 31 bin 972 TL (%43,94)

FİYATLARIN EN YAVAŞ ARTTIĞI ŞEHİRLER

Ağustos 2025 itibarıyla son 1 yılda konut fiyatlarının en yavaş arttığı şehirler ve ortalama metrekare fiyatları ise şöyle sıralandı:

1-Kilis: 15 bin 998 TL (%11,75)

2-Artvin: 24 bin 382 TL (%17,92)

3-Bayburt:21 bin 684 TL (%18,03)

4-Malatya:19 bin 153 TL (%21,59)

5-Hatay: 24 bin 7 TL (%22,17)

6-Amasya: 25 bin 13 TL (%22,52)

7-Burdur: 27 bin 654 TL (%25,76)

8-Kahramanmaraş: 21 bin 762 TL (%25,99)

9-Yozgat: 21 bin 938 TL (%26,31)

10-Karabük: 25 bin 750 TL (%26,98)

İSTANBUL’DA SON DURUM

Bu arada konut piyasasının en canlı olduğu İstanbul’da metrekare fiyatı Ağustos 2025’te ortalama 52 bin 597 TL oldu. Mega kentte metrekare fiyatında yıllık artış %38,63’ü buldu. Bu prim, son 1 yıllık enflasyonun (%33,52) üzerinde gerçekleşerek, yatırımcısına reel anlamda da getiri sundu. Konut fiyatlarının en pahalı olduğu Muğla’da ise son 1 yılda %37,47 artış gözlemlendi. Ağustos 2025 itibarıyla Muğla’da ortalama metrekare birim fiyatı 73 bin 217 TL olarak gerçekleşti.

TÜRKİYE’DE KONUT SATIŞLARI

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) tarafından son olarak açıklanan temmuz ayı verilerine göre, ülke genelinde konut satışları yıllık bazda %12,4 artarak 142 bin 858 adet oldu. Temmuzda, yılın en yüksek aylık satış adedine ulaşıldı. Ocak-Temmuz 2025 döneminde ise konut satışları, geçen yılın aynı dönemine göre %24,2 yükseldi ve 834 bin 751 adet oldu.